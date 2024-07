Stand: 17.07.2024 12:43 Uhr ADAC übernimmt Galeria-Reisebüros. Auch Wismar und Rostock

Der Galeria-Konzern verkauft alle seine Reisebüros - somit auch das in Wismar. Das Büro neben dem Karstadt-Stammhaus in der Wismarer Altstadt wird vom ADAC übernommen - so wie insgesamt 70 in ganz Deutschland, darunter auch die Filiale in Rostock. Anfang Oktober soll der Wechsel von Galeria zum ADAC Reisevertrieb vollzogen werden. Ob alle Mitarbeiter übernommen werden, hat der ADAC noch nicht mitgeteilt. Nach Konzernangaben wurde über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 17.07.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg