50 Kilometer Umleitung - Wirtschaft leidet unter Straßensperrung

Seit Montag (23.07.2024) ist die B321 zwischen Schwerin und Parchim an verschiedenen Stellen gesperrt. Eine der Umleitungen ist 50 Kilometer lang. Das hat nicht nur Auswirkungen für Pendler. Auch Unternehmen in der Region klagen über Einbußen. Es ist beispielsweise für Landwirte aus der Region nach eigenen Angaben aufwendiger, ihr Getreide zu den Annahmestellen, wie nach Crivitz zu transportieren. Sie klagen über Umwege, erhöhten Spritverbrauch und somit finanzielle Verluste. Wegen der verlängerten Fahrzeiten komme die Ernte zudem schleppend voran, so die Bauern. Betroffen sind auch die Diakonie-Pflegedienste in Crivitz - sie rechnen während der sechs Wochen langen Sperrung mit 3.000 zusätzlich gefahrenen Kilometern und zahlreichen Überstunden - insgesamt mit etwa 15 Prozent Mehrkosten. Der Betreiber eines Selbstpflücker-Blumenfelds bei Pinnow befürchtet, dass fast ein Viertel seiner Gladiolen verblühen, ohne gepflückt zu werden. Denn der Verkehr wird großräumig an seinem Feld vorbeigeleitet - noch bis Mitte August. Ab September soll die B321 wieder frei sein, heißt es vom Straßenbauamt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim