Stand: 27.03.2025 15:56 Uhr 39. Schönberger Musiksommer: Dieses Programm erwartet Besucher

Für die 39. Ausgabe des Schönberger Musiksommers steht das Programm: Vom 17. bis 16. September werden 32 Veranstaltungen - meist in der Laurentius-Kirche in Schönberg (Nordwestmecklenburg) - angeboten. Dort wird das Festival auch eröffnet, am 24. Juni um 20 Uhr. Das renommierte Blechbläserensemble "Harmonic brass" wird dann Werke von Edvard Grieg, Karl Jenkins, Georg Friedrich Händel und Maurice Ravel spielen - zu hören sind Trompete, Posaune und Tuba. Trotz Bauarbeiten finden viele der Konzerte traditionell in der St. Laurentius-Kirche statt. Die Veranstalter sehen die Baustellen-Situation als kreatives Moment. An den Freitagen der Spielzeit wird die Hauptspielstätte verlassen und der Bechelsdorfer Schulzenhof und die Werkhalle "MB 4" bespielt. Ein Abend führt außerdem zum diesjährigen Stadtfest am 27. Juni. Und: Die Kinderkonzerte sollen im Schönberger Katharinenhaus stattfinden.

Kartenvorverkauf ab 31. März

Der Musiksommer findet den Veranstaltern zufolge unter keinem Motto statt, es gibt aber einen Schwerpunkt im Programm. Dieser nennt sich in diesem Jahr "von rundherum unseres Baltischen Meeres". Besucher erwarten mystische Melodien aus Finnland, aber auch barocke Meisterwerke aus Frankreich. Den Abschluss des Festivals gestaltet ein lettischer Chor Mitte September. Den Programmüberblick gibt es auf der Internetseite des Schönberger Musiksommers. Der Kartenvorverkauf startet am Montag.

Weitere Informationen 3 Min Politisches Musikkabarett beim Schönberger Musiksommer Mit ihrem Programm "Serviervorschlag" hat das Duo "A Quadrat" dem Publikum kräftig aufgetischt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 27.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg