Stand: 03.03.2025 16:56 Uhr 30.000 Euro Schaden: Mähwerk in Warsow gestohlen

Nach einem Diebstahl in Warsow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei nun Zeugen. Unbekannte sollen ein Mähwerk von einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände gestohlen haben, das mehr als eine Tonne wiegt. Die Täter verschafften sich offenbar gewaltsam Zugang zu dem Gelände in der Schweriner Straße. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro. Wer in der Zeit zwischen Freitagabend 8 Uhr und Sonnabendmorgen 8 Uhr Hinweise zur Tat oder etwas verdächtige beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim