30.000 Euro Schaden: Brand in Kuhstall bei Plate

Bei Plate in der Nähe von Schwerin ist in der Nacht zu Montag ein Feuer in einer Stallanlage ausgebrochen. Laut Feuerwehr und Polizei war offenbar ein Radlader in Brand geraten. Die genaue Ursache werde jetzt ermittelt, heißt es. Tiere seien nicht mehr in dem Stall gewesen. Sie wurden vorher in einen anderen Kuhstall gebracht. Ein Übergreifen der Flammen auf die weitere Gebäude konnte verhindert werden. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Freiwillige Feuerwehren aus Crivitz, Sukow, Raben Steinfeld, Plate und Banzkow waren für mehrere Stunden im Einsatz. Der Schaden wird laut Polizei zunächst auf 30.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Brand in Plate: Kuhstall vollständig ausgebrannt (1 Min)

