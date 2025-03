Stand: 22.03.2025 19:43 Uhr Handball: Knapper Auswärtssieg für Grün-Weiß Schwerin

In der dritten Handball-Liga der Frauen hat Grün-Weiß Schwerin einen knappen Auswärtssieg eingefahren. Mit 22:21 (12:8) gewannen die Schwerinerinnen beim TuS Bielefeld/Jöllenbeck. Zur Halbzeit noch führte Grün-Weiß mit vier Toren Vorsprung, in der zweiten Hälfte glichen die Spielerinnen des TuS zwar nochmal zum 15:15 aus, die Mannschaft von Trainer Prothmann aber ließ sich den Sieg nicht nehmen. Die beiden besten Schweriner Werferinnen waren Laura Wichmann und Hanna Schulz mit jeweils vier Toren. Mit dem Sieg bleibt Grün-Weiß weiter Tabellenzweiter hinter dem Rostocker HC. In der kommenden Woche ist der TV Hannover-Badenstedt zu Gast in Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 23.03.2025 | 08:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin