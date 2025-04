Stand: 13.04.2025 11:49 Uhr 100.000 Euro Schaden: Polizei vermutet Brandstiftung in Wismar

In Wismar brannten in der Nacht mehrere Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und ermittelt. Die unbekannten Täter sollen drei Transporter und ein Auto in Brand gesteckt haben. Ein erster Verdacht, nachdem auch ein Kleingarten von dem Brand betroffen war, bestätigte sich nach Angaben einer Polizeisprecherin nicht. Die Feuerwehr musste dreimal ausrücken. Insgesamt haben 24 Einsatzkräfte die Feuer gelöscht. Alarmiert wurden sie durch einen Anruf eines Bürgers. Dieser hatte mitbekommen, wie es im Bereich der Kleingartenanlage im Stadtteil Wendorf brannte. Eine Person musste wegen Brandwunden ärztlich versorgt werden. Eine weitere wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 104.000 Euro geschätzt.

