Wahlen in MV: Nur eine Kandidatin aus MV schafft es wohl ins EU-Parlament Stand: 09.06.2024 18:51 Uhr Voraussichtlich wird Sabrina Repp (SPD) als einzige Kandidatin aus Mecklenburg-Vorpommern ins EU-Parlament einziehen. Das ergibt sich aus der ersten Hochrechnung zum Wahlergebnis.

Die Spitzenkandidatin der SPD Mecklenburg-Vorpommern bei der Europawahl, Sabrina Repp, würde laut der ersten Hochrechnungen ins Europaparlament einziehen. Sie steht auf Platz 11 der SPD-Liste, laut Hochrechnung erhält die SPD 14 Mandate im EU-Parlament. Ob der Kandidat der CDU, Jascha Rainer Dopp, eine Chance auf einen Einzug ins Parlament hat, steht noch nicht fest. Mecklenburg-Vorpommerns AfD-Spitzenkandidat Steffen Beckmann und Paul Bressel (FDP) haben voraussichtlich keine Chance auf einen Einzug ins Europaparlament.

Grüner Abgeordneter gescheitert

Auch der bislang einzige EU-Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, Niklas Nienaß (Grüne), schafft es laut Hochrechnung nicht wieder ins EU-Parlament. Listenplatz 14 reicht dafür voraussichtlich nicht aus. 2019, als Nienaß sein Mandat holte, sei das Jahr der großen Fridays-For-Future-Demonstrationen gewesen – mit dementsprechend viel Rückenwind für die Grünen, so der Rostocker Politikwissenschaftler Jan Müller bei NDR MV Live. Dass die Grünen das Niveau nicht halten würden können, habe sich schon bei den nachfolgenden Wahlen gezeigt.

Union und AfD Gewinner der Europawahl

CDU und CSU haben laut einer ersten Prognose die Wahl zum EU-Parlament in Deutschland gewonnen, das zweitbeste Ergebnis erzielte die AfD. Die Parteien der Ampelkoalition in Berlin hingegen mussten Verluste hinnehmen, am deutlichsten sind demnach davon die Grünen betroffen, die 8,5 Prozentpunkte eingebüßt haben. Parallel zur Europawahl haben in Mecklenburg-Vorpommern heute Kommunalwahlen stattgefunden. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Da zunächst die Stimmen für die Wahl des Europawahl ausgezählt werden, ist in den Gemeinden, Städten und Landkreisen erst am späteren Abend mit ersten Ergebnissen zu rechnen. Die Wahlbeteiligung lag um 14 Uhr bei 32,2 Prozent. Vor einigen Wahllokalen bildeten sich zeitweise Schlangen. Bis auf einige Pannen verlief die Wahl offenbar ruhig ab.

6.300 Mandate in den Gemeinden zu vergeben

Rund 1,35 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über die Vergabe der 520 Sitze in den sechs Kreistagen und den beiden kreisfreien Städten Rostock und Schwerin zu bestimmen. Außerdem wurden nach Angaben der Landeswahlleitung in 722 Gemeinden die Gemeindevertretungen gewählt, wo insgesamt rund 6.300 Mandate zu vergeben waren. Weiterhin standen in 483 Gemeinden die Posten der Bürgermeisterin beziehungsweise des Bürgermeisters zur Disposition.

Jede dritte Stimme in den Gemeinden für Wählergruppen

Aus den Kommunalwahlen 2019 war auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte die CDU mit 25,4 Prozent der Stimmen als stärkste Kraft hervorgegangen. Es folgten Die Linke (16,3), die SPD (15,4), die AfD (14,0) die Grünen (10,3) und die FDP (4,3). Sonstige Parteien und Wählergruppen kamen zusammen auf 14,4 Prozent der Stimmen.

Weitere Informationen Wahlen in MV: Alle Infos, Ergebnisse, Analysen im Liveticker MV wählt: Alle Entwicklungen zur Kommunal- und Europawahl in Mecklenburg-Vorpommern gibt es live im Ticker. mehr

In den Gemeinden wurden - insgesamt gesehen - vor fünf Jahren ebenfalls die CDU, Die Linke und die SPD zu den drei wichtigsten kommunalpolitischen Parteien gewählt. Allerdings erreichten Wählergruppen auf Gemeindeebene einen Anteil von 31,3 Prozent der Stimmen.

Hier finden Sie am Wahlabend oder in der Nacht die vorläufigen Endergebnisse der Gemeinde- und Stadtvertretungswahlen, der Kreistagswahlen sowie der Bürgermeisterwahlen aller Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 2.000 Einwohnern:

Kommunalwahl 2024 - Ergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname Liste aller Gemeinden und Kreise

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.06.2024 | 19:30 Uhr