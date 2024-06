Kommunalwahlen 2024: Die Zwischenergebnisse der Kreistagswahlen in MV

Stand: 09.06.2024 23:46 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist bei der Kommunalwahl auch über die Besetzung der Kreistage in den sechs Landkreisen sowie der Stadtvertretung in Schwerin und der Bürgerschaft in Rostock abgestimmt worden. Hier sehen Sie Zwischenstände der Auszählung. Sie aktualisieren sich laufend.