Stand: 08.06.2024 18:15 Uhr Kommunalwahl MV 2024: Ergebnis Bürgermeisterwahl in Boltenhagen

Mecklenburg-Vorpommern wählt am 9. Juni 2024. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Stimmen der Bürgermeisterwahl in Boltenhagen ausgezählt sind, finden Sie auf dieser Seite das Ergebnis - das wird voraussichtlich am späten Abend oder in der Nacht der Fall sein.

Alle Informationen zu den Ergebnissen der Europawahl und den Kommunalwahlen in MV finden Sie in unserem Liveticker.

Weitere Informationen Kommunalwahl MV 2024: Ergebnis Gemeindevertretungswahl in Boltenhagen Hier finden Sie hier alle Ergebnisse zur Wahl der Gemeindevertretung in Boltenhagen. mehr

Kommunalwahl Mecklenburg-Vorpommern 2024: Liste aller Gemeinden und Kreise

Kommunalwahl 2024 - Ergebnisse finden Suche nach PLZ oder Ortsname Zur Einstiegsseite

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.06.2024 | 12:00 Uhr