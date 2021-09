Wahlumfrage: 40 Prozent unterstützen migrationskritischen Kurs der AfD Unter den unter 44-jährigen ist es sogar mehr als die Hälfte, die wie die AfD eine Begrenzung des Zuzugs verlangt. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag des NDR ergeben.

Gleichzeitig wirft allerdings auch eine große Mehrheit von 70 Prozent der Befragten der AfD vor, sich nicht ausreichend von rechtsextremen Positionen abzugrenzen. Und 68 Prozent der Wahlberechtigten sehen es kritisch, wenn die AfD in Mecklenburg-Vorpommern an der Regierung beteiligt wäre.

AfD könnte wieder zweitstärkste Kraft werden

Nach jüngsten Umfragen hat die AfD die Chance bei den Bundes- und Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September erneut zweitstärkste Kraft zu werden. Auch in anderen ostdeutschen Flächenländern findet die migrationskritische Position der AfD laut Umfrage von infratest dimap eine ähnlich hohe Zustimmung.

