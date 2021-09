Stand: 25.08.2021 12:39 Uhr Wahlprogramme der Parteien zur Landtagswahl 2021 in MV

Am 26. September wählt Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Landtag. Was die Parteien erreichen wollen, das haben sie in ihren Wahlprogrammen aufgeschrieben. Da werden viele Versprechen und Ankündigungen gemacht - oft fallen die dann in nötigen Koalitionsverhandlungen "hinten runter". Für einen besseren Vergleich haben wir die Schwerpunkte nach Themen zusammengefasst - und zwar bei den Parteien, die nach den Umfragen sehr wahrscheinlich in den Landtag einziehen.

Neben den sechs größeren Parteien, treten außerdem 18 kleinere Parteien zur Landtagswahl an. Hier finden Sie Links zu den Programmen oder Internetseiten.

*Bei der Reihenfolge der Parteiennennung orientiert sich das NDR Landesfunkhaus MV am Gebot der abgestuften Chancengleichheit. Wir berufen uns auf die Ergebnisse der jüngsten Vorwahlerhebungen und den damit verbundenen Chancen der jeweiligen Parteien auf einen Einzug in den Landtag.