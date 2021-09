Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 36: Vorpommern-Greifswald V

Die Städte Pasewalk, Strasburg, Penkun und Löcknitz sowie die umliegenden Dörfer gehören zum Wahlkreis 36. Er war vor fünf Jahren der einzige zwischen Haff und Müritz, in dem die AfD durch Jürgen Strohschein ein Direktmandat holte.

Der 74-Jährige tritt nicht mehr an. Sein Nachfolger möchte der 23-jährige Nico Jahnke aus Strasburg werden: "Ich bin der jüngste Kandidiat der AFD in MV. Das seh ich eher als Ansporn. Ich habe jahrelang Judo gemacht. Ich bin also Wettkampf gewohnt. Und am Ende wird sich zeigen, wer beim Wähler die besseren Argumente eingebracht hat und den Wähler überzeugt hat."

Dass die AfD wieder gewinnt, will u.a. die SPD verhindern. Sie nominierte Bildungsministerin Bettina Martin: "Ich habe zwei Kinder groß gezogen und wir sind sehr viel in der Uckermark gewesen. Und wenn ich durch Mecklenburg-Vorpommern komme, dann geht mir das Herz hier auf im südlichen Vorpommern, weil es eine ganz besondere Region ist und mit ganz viel Potenzial."

Für die CDU tritt die Landtags-Abgeordnete Beate Schlupp aus Ueckermünde an: "Mein Ziel ist zu gewinnen. Da gucke ich nicht darauf, wer gegen mich antritt, sondern ich habe über viele Jahre gute Arbeit geleistet. Und ich hoffe, dass das durch den Wähler honoriert wird. Ich trete dafür an, weiterhin viel für meine Region zu bewegen und meiner Region in Schwerin eine Stimme zu verleihen."

Die Linke schickt Klaus-Georg Mohrholz-Wensauer aus Viereck ins Rennen. Der 49-Jährige will seine Erfahrungen als Betriebsrat in die Waagschale werfen. Die 21-Jährige Studentin Jacqueline Voigt aus Löcknitz ist die Direktkandidatin der Grünen. Sie steht vor allem für mehr Transparenz.

Jürgen Posovzki, 56 Jahre alt und Freier Handelsvertreter aus Rothenklempenow, will für die FDP die Interessen der Einwohner im Landtag vertreten. Torsten Kind, Gemeindevertreter in Ramin, kandidiert für den Freien Horizont. Er plädiert für den Ausbau der Grenzegion um Stettin ohne "Verspargelung" durch Windräder,

dafür mit viel mehr öffentlichem Nahverkehr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.09.2021 | 05:00 Uhr