Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 33: Vorpommern-Rügen IV

Der Wahlkreis liegt direkt auf der Insel Rügen. Die Städte Garz und Sassnitz, der Hafen Mukran, die Insel Hiddensee und auch Dranske mit dem Bug gehören dazu.

Wir haben exemplarisch mit einigen Wahlberechtigten in der Region gesprochen, was sie beschäftigt. Neben vielen anderen Themen waren das in diesen stichprobenartigen Gesprächen Themen rund um die Corona-Pandemie. Dabei ging es um die Hoffnung, dass Schulen und Kitas nicht noch einmal aus Sicherheitsgründen geschlossen werden müssen. Ein weiteres Thema: Die Sorge, dass der Meeresspiegel der Ostsee steigen könnte infolge der Klimaveränderung.

Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 33

Heiko Miraß von der SPD. Der 54-Jährige ist Diplom-Volkswirt und derzeit Staatssekretär im Schweriner Finanzministerium. Er will sich vor allem für gerechtere Löhne und für eine starke Wirtschaft engagieren.

Holger Kliewe von der CDU. Der 58-jährige Diplom-Agraringenieur betreibt seit 1991 einen Geflügelhof auf Ummanz. Seine Aufgaben sieht er vor allem in der Agrarpolitik und in der kommunalen Politik. Kliewe ist seit vielen Jahren Bürgermeister der Gemeinde Ummanz und zudem auch Landtagsabgeordneter.

Uwe Ahlers von der FDP. Der 68-jährige ist Unternehmensberater und will sich vor allem für eine weiterhin funktionierende Demokratie einsetzen. Ahlers war viele Jahre Bürgermeister in Dranske.

Für die Linke tritt Patrick Jahn an. Er ist 30 Jahre alt, Versicherungskaufmann und wichtig für ihn ist ein vielfältiges Rügen, vor allem in den Dörfern, den ländlichen Regionen, die die Insel prägen.

Hans-Georg Eckhardt ist 66 Jahre alt, tritt für die AfD an und möchte vor allem die Heimat, die Identität bewahren. Eckhardt ist Rentner und hat als Lehrer gearbeitet.

Für Bündnis 90/Die Grünen stellt sich Sven Retzlaff zur Wahl. Der 30-jährige ist Bankkaufmann. Retzlaff will sich vor allem für den Klimaschutz und für soziale Sicherheit einsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 13.09.2021 | 05:00 Uhr