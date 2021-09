Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 24: Vorpommern-Rügen II - Stralsund III

Der Wahlkreis liegt in Vorpommern, südlich von Rügen. Darin befinden sich die Städte Franzburg und Grimmen, ein Teil Stralsunds sowie die Gemeinden Velgast, Süderholz und Sundhagen.

Wir haben mit Wählerinnen und Wählern gesprochen, welche Themen in der Region ihnen derzeit wichtig sind. Die Ausstattung der Schulen spielte dabei eine Rolle, steigende Preise für Mieten, Strom und Lebensmittel, außerdem geht es vielen Menschen um die Verkehrsanbindung der Region.

Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 24

Harry Glawe von der CDU. Der 67-Jährige ist Wirtschaftsminister und amtierender Landtagsabgeordneter in diesem Wahlkreis. Mehr Wertschöpfung, sichere Arbeitsplätze und faire Löhne stehen auf seiner Agenda.

Mario Bauch von der SPD möchte dazu beitragen, die Wirtschaft im Land zu entwickeln mit gut bezahlten Löhnen. Der 49-jährige Rechtsanwalt will außerdem den ländlichen Raum stärken.

Für Die Linke tritt Armin Latendorf an. Der 55-Jährige ist Geschäftsführer der Linksfraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen. Sein Anliegen ist unter anderem Eltern- und Kinderarmut einzudämmen. Latendorf kandidierte in diesem Jahr bereits für den Bürgermeisterposten in Grimmen. Allerdings ohne Erfolg.

Der Landwirt Conrad Waydelin kandidiert für die FDP. Der 43-Jährige will vor allem den Landwirten eine kompetente und ehrliche Stimme im Landtag verleihen.

Für die Grünen tritt Simon Nagy an. Er ist 21 Jahre und studiert Rechtswissenschaften. Wichtig sind ihm Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit.

Siegfried Klein betreibt ein Dackdeckerunternehmen in Binz. Der 61-Jährige tritt für die AfD an. Klein möchte nicht länger dabei zusehen, wie die Region "entvölkert und vergreist".

Michael Weber geht für die Freien Wähler ins Rennen. Der Lagerfacharbeiter will die Folgen der Coronakrise abmildern, die Schulen mit Lüftungsanlagen ausstatten und den Unternehmen im Tourismus- und Kulturbereich wieder auf die Beine helfen.

