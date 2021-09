Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 2: Neubrandenburg I

Der Landtags-Wahlkreis 2 umfasst mehrere Wohngebiete in Neubrandenburg: die Süd- und die Oststadt sowie der Lindenberg. Vor 5 Jahren holte dort Expolizist Manfred Dachner für die SPD das (Direkt)Mandat. Er tritt nicht wieder an. Sein Nachfolger möchte der Polizist Bernd Lange werden. Der 61jährige Parteilose kandidiert ebenfalls für die SPD: "Weil sie immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wenn es mal kritisch wurde."

Das finden seine Konkurrenten zum Beispiel beim Thema Jugendförderung nicht. CDU-Kandidat Torsten Hanke, 58 Jahre alt, Ingenieur und Präsident eines Fußballvereins meint, dass das Land hier aktiver werden muss: "Förderung bedeutet in den meisten Fällen Geld und das brauchen wir an vielen, vielen Stellen für die Jugend."

Für die Grünen-Kandidatin Jutta Wegner bedeutet das primär, mehr Geld für Jugendeinrichtungen und Sozialarbeit bereit zu stellen: "Ich glaube, dass die Städte und Kreise das wirklich am besten machen können, aber es muss wirklich mehr an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen, und zwar dauerhaft, und nicht nur projektbezogen," meint die 58jährige Dozentin. Und der für die Linken kandidierende Torsten Koplin sieht noch ein weiteres Defizit: "Die jungen Leute gerade im ländlichen Raum wollen vor allem in der Zeit wo der Schulbus nicht fährt, zu ihren Freunden und Freundinnen zum Beispiel nach Neubrandenburg oder Neustrelitz kommen. Wir müssen uns etwas einfallen lassen, wie wir diese Mobilität herstellen." Der Ex- Neubrandenburger Koplin lebt inzwischen in Schwerin und sitzt für seine Partei schon im Landtag.

Dorthin möchte für die AfD auch Stadtvertreter Peter Fink. Der 52jährige Versicherungsfachmann steht mit seiner Partei vor allem dafür, dass neben der Schule die Eltern ihre Heranwachsenden fordern und fördern. Aber auch dafür, dass das Land ein Babybegrüßungsgeld in Höhe von 5000 Euro einführt.

Für die FDP kandidiert der 53jährige Finanzbeamte Heiko Schröder. Die Liberalen plädieren dafür, dass Azubis künftig mit einer Art Wohngeld unterstützt werden, wenn sie nicht in Wohnheimen leben wollen oder können.

Sabine Wüsten tritt für die neu gegründete Basis-Partei an. Die 58jährige Unternehmerin fordert, dass dem Familienleben wieder mehr Raum in unserer Gesellschaft gegeben werden muss.

