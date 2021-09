Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 17: Ludwigslust-Parchim I

Ganz im Westen Mecklenburg-Vorpommerns liegt er - der Wahlkreis 17, Ludwigslust-Parchim I. Viel Natur, Biophärenreservate, aber auch wirtschaftliche Zentren: Fliesen und Süßigkeiten aus Boizenburg. Lebensmittel, Fahrzeugbau und Spezialcontainer in Valluhn an der A24.

NDR 1 Radio MV hat mit Menschen im Wahlkreis gesprochen, was sie vor der Wahl bewegt. Sebastian Opitz: "Das fängt bei der Kinderbetreuung an und ich denke auch, der Ausbau des Internets muss unbedingt vorangetrieben werden; auch bezahlbar vorangetrieben werden! Das ist nicht so, dass jeder zu Hause sich einen großen DSL-Anschluss leisten kann. Geschweige die Endgeräte dafür, und da müsste auch noch mehr gemacht werden, auf jeden Fall." Jutta Reinhard: "Wir sind zufrieden und es soll so bleiben, wie es ist." Heiko Amberg: "Ja, die ganze Corona-Sache, das ist sowieso immer Thema Nummer eins, mit dem Impfen und dem Zwang." Bernd Petermann: "Es könnte zum Beispiel mal die Landstraße von Römsenbeck nach Ralitz gemacht werden. Das ist ja eine Zumutung für die Leute, gerade jetzt bei der Umleitung auf der B5. Also sowas könnte wirklich mal gemacht werden."

Direktkandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 17

Till Backhaus, SPD. - ist der dienstälteste Landesminister bundesweit, ist bei den vergangenen vier Wahlen im Wahlkreis 17 immer per Direktmandat in den Landtag eingezogen.

Die CDU schickt Andy Redner in das Rennen. Der 36jährige ist Geschäftsführer eines Fitness-Centers in Zarrentin. Der Unternehmer will die Region ans Hamburger Nahverkehrsnetz anschließen.

Tony Schroeder ist Schulsozialarbeiter und soll für die LINKEN Stimmen holen. Für ihn wichtig: Rückkehrer und Fachkräfte im Bildungs- und Gesundheitsbereich mit besseren Arbeits- und Lebensbedingungen locken.

Für die AfD tritt Ralf Eisenhardt an. Der Museologe und Historiker aus Wittenburg hat auf seiner Agenda der wichtigen Themen die Museen, Ausstellungen, Mahn- und Gedenkstätten, die er fördern will.

Die Grünen haben Horst-Dieter Witt aufgestellt: der 78jährige Diplomingenieur aus Rastow will Trinkwasser und Böden besser schützen und die medizinische Betreuung im ländlichen Raum.

Die FDP schickt den Gammeliner Volker Dausch ins Rennen,

die Freien Wähler Philipp Lübbert aus Dömitz und

Marco Pfingst von der Basis tritt parallel auch als Bürgermeisterkandidat in Boizenburg an.

