Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 15: Landkreis Rostock III

Der Wahlkreis liegt genau im Zentrum von Mecklenburg-Vorpommern und umfasst die Städte Schwaan, Laage, Gnoien, Teterow und Krakow am See. Wir haben mit einigen Wählern und Wählerinnen gesporchen, welche Punkte ihnen wichtig sind. Vielen geht es unter anderem um den Einzelhandel in Laage. Sie hoffen, dass die jetzt noch ansässigen Geschäfte erhalten bleiben.

"Die Jugend, finde ich. Gerade so Kindergarten-mäßig wird ja gerade bisschen mehr aufgebaut. Und dass das vielleicht auch noch weiter so gefördert wird. Dann Landwirtschaft. Was immer sehr, sehr wichtig ist, dass dort noch mehr investiert wird", sagt Nicole Sewering aus Laage. "Ich komm aus Kritzkow. Da kann ich Ihnen die Brücke nennen, die Autobahnbrücke über die A19. Die ist ja nun vollgesperrt. Das ist ein Thema, was mich bewegen würde, weil zur Zeit fließt der ganze Verkehr, die sich auskennen, durch Kritzkow durch", schildert Andreas Majewski. "Es gibt kaum Tarifverträge. Ich kenn welche in der Spetition, die sind 15 Jahre da, gehen für 1200 Euro netto arbeiten - nach 15 Jahren", sagt Reinhard Wohlang aus Schwaan.

Direktkandidatinnen und -kandidaten aus dem Wahlkreis 15

Nils Saemann von der SPD – er engagiert sich unter anderem beim MC Bergring Teterow und im Karnevalsverein Schwaan. Er will bessere Rahmenbedingungen für die Pflege von Angehörigen.

Für die CDU tritt Torsten Renz an – der gebürtige Güstrower ist der Innenminister des Landes.

Hans Müller von der Partei Die Linke – mit 76 Jahren ist er der älteste Direktkandidat im Wahlkreis. Er will den Ausbau des Nahverkehrs und der erneuerbaren Energien.

Für die AfD kandidiert Thomas Koch. Er arbeitet in verschiedenen Unternehmen, seit er 15 ist, und will diese Berufserfahrung in den Landtag einbringen.

Die Grünen schicken Jana Klinkenberg ins Rennen. Die selbstständige Pferdefachwirtin ist mit 27 die jüngste Direktkandidatin im Wahlkreis - und will die Wünsche junger Menschen vertreten.

Sandy van Baal kandidiert für die FDP - und lebt mit Mann und Sohn in Dobbin-Linstow. Sie will ein starkes Europa und faire Löhne.

Jürgen Dettmann von den Freien Wählern - der Teterower Diplomagraringeneur will sich für mehr Volksentscheide einsetzen.

Peter Reizlein vom Bündnis C - der Bankkaufmann spielt seit Kindertagen Fußball und will kinderreiche Familien fördern.

