Stand: 13.09.2021 05:00 Uhr Wahlkreis 14: Mecklenburgische Seenplatte II

Die Einwohner von Malchin, Stavenhagen, Altentreptow und der umliegenden Dörfer können sich im Wahlkreis 14 zwischen 8 Kandidaten entscheiden. Thomas Krüger gewann das Mandat vor 5 Jahren für die SPD. Der bei Schwerin lebende 52jährige Zahntechniker sieht die Verantwortung für den Bau und die Sanierung von Schulen bei den Kreisen und Gemeinden. Das Land werde weiterhin umfangreich fördern.

Tobias Hecht von den Linken reicht das nicht: "Das darf nicht der Kassenlage einer einzelnen Gemeinde überlassen werden. Wenn der Bedarf da ist, dann muss unser Staat das Geld dafür zur Verfügung stellen. Da kann man nicht einfach sagen, 'och, wartet mal, bis die Kassenlage besser ist'", sagt der 44-jährige Angestellte aus Stavenhagen. Der ehemalige 64-jährige Lehrer Arno Süssig aus Salem tritt für die Freien Wähler an. Er hat vor allem die Dörfer und kleinen Städte im Blick: "Der ländliche Raum geht in letzter Zeit doch mehr oder weniger den Bach runter. Gerade für den ländlichen Raum wollen wir uns einsetzen, denn dort leben ja die meisten Menschen."

Dabei dürften vor allen die Lehrer nicht vergessen werden, sagt der 43jährige Jurist Marc Reinhardt aus Neukalen – Bewerber der CDU: „Wir brauchen nach wie vor eine Hochzahl engagierter Lehrer und Lehreinnen. Da müssen wir attraktiv sein und da müssen wir auch mehr tun, gerade im ländlichen Raum. Ob das mit Zulagen ist oder mit Beschaffung von Wohnraum oder mit Beschaffung von Arbeit für die Partner. Da gibt es viel zu tun."

AfD-Kandidat Engelhardt Kelm will vor allem eine bessere Berufsausbildung: "Ich bin ausgebildet worden mit Beruf und Abitur gleichzeitig. Das war eine gute Voraussetzung für mein späteres Studium zum Diplomingenieur. Heute ist es ja umgekehrt. Heute macht man Abitur, geht zum Studium und es fehlt die handwerkliche Praxis. Also ich würde Theorie und Praxis in der Schule mehr verbinden ," erinnert der 74jährige ehemalige Unternehmer aus Malchin.

Für die FDP kandidiert der 44-jährige Polizist Roman Krepelin aus Altentreptow. Auch die Liberalen wollen eine Berufsausbildung mit Abitur. Die 60-jährige Andrea Wagner aus Basedow arbeitet in der Jugendhilfe und kandidiert für die Basis. Auch sie will, dass im ländlichen Raum Nachteile abgebaut werden. Der 53-jährige Historiker Stephan Frey aus Briggow steht als Kandidat der Grünen auf dem Wahlzettel, wird von seiner Partei aber nicht unterstützt.

