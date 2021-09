Wahl-Liveticker: Rehberg übernimmt CDU-Führung nach Sack-Rücktritt Stand: 27.09.2021 20:45 Uhr Alle Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen: Der Liveticker informiert über alle Entwicklungen nach der Landtags- und der Bundestagswahl aus Sicht Mecklenburg-Vorpommerns.

Wahl-Ticker macht Pause

Der Liveticker zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern macht eine Pause. Das Team wünscht Ihnen eine gute Nacht! Ab dem frühen Dienstagmorgen berichten wir wieder live für Sie.

Nach Sack-Rücktritt bei der CDU - Ex-Parteichef Rehberg übernimmt

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern versucht nach dem historischen Debakel bei der Landtagswahl einen Neuanfang. Nach dem Rücktritt von Michael Sack als Landes-Parteichef übernimmt übergangsweise Eckhardt Rehberg die Führung der Partei. Trotz der personellen Ungewissheit stünde die CDU für eine erneute Regierungszusammenarbeit mit der SPD bereit. Das entschied der erweiterte Landesvorstand am Abend in Schwerin.

Nach Sack tritt auch CDU-Generalsekretär Waldmüller zurück

Auch CDU-Generalsekretär Landtagsfraktionschef Wolfgang Waldmüller legt sein Amt nieder und kandidiert nicht mehr für Fraktionsvorsitz. Dies gab er am späten Montagnachmitag bekannt.

CDU-Landeschef Sack gibt Rücktritt bekannt

Michael Sack tritt mit sofortiger Wirkung zurück und verzichtet auch auf sein Landtagsmandat. "Ich möchte den Weg frei machen für einen personellen Neuanfang und die richtigen politischen Weichenstellungen." Er werde ins Landratsamt von Vorpommern-Greifswald zurückkehren, erklärte Sack am späten Montagnachmittag

NDR MV Live um 17:15 Uhr: Stühlerücken bei SPD und CDU?

CDU im Tal der Tränen - tritt Sack zurück? Beratungen über Sondierungsgespräche bei der SPD. Darüber sprechen wir bei NDR MV Live.

Ex-CDU-Ministerpräsident Seite: "Wieder zurück auf Anfang gehen"

Der letzte CDU-Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Berndt Seite, hat seine Partei nach dem Landtags-Wahldebakel zu einem kompletten Neubeginn aufgefordert. "Ich rate ihr, wieder zurück auf Anfang zu gehen, eine echte Alternative zur SPD zu werden, das ausgelaugte, müde Personal an der Spitze auszuwechseln und eine starke Opposition zu werden", sagte Seite der Deutschen Presse-Agentur in Walow (Mecklenburgische Seenplatte). Die CDU war am Sonntag bei der Landtagswahl nur auf 13,3 Prozent gekommen und wird nur noch als drittstärkste Partei mit zwölf Abgeordneten im neuen Landtag vertreten sein, sechs weniger als 2016. "Das ist ein desaströses Ergebnis", sagte der 81-jährige Seite. Den Status Volkspartei habe man vorläufig verloren.

Frauenanteil im Schweriner Landtag deutlich erhöht

Frauen haben mehr als ein Drittel der Mandate im neuen Landtag von Mecklenburg-Vorpommern errungen. Das geht aus den von der Landeswahlleiterin veröffentlichten Wahlergebnissen hervor. Am Sonntag sind 29 Frauen und 50 Männer ins Schweriner Schloss gewählt worden. Das entspricht einem weiblichen Anteil von 36,7 Prozent. Damit hat sich der Anteil der Frauen gegenüber dem derzeitigen Landtag deutlich erhöht.

Wahlsiegerin Manuela Schwesig im Porträt

Der auf Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ausgerichtete Wahlkampf der SPD ist aufgegangen: Die SPD ist klarer Wahlsieger und Schwesig strahlt.

Briefwahlstimmen aus Boizenburg und Umgebung nicht gezählt

Bei der Landtags- und Bundestagswahl hat es in Mecklenburg-Vorpommern Probleme bei der Zustellung von Briefwahlstimmen gegeben. Insgesamt wurden 370 Briefe mit ausgefüllten Stimmzetteln nicht gewertet, weil diese nicht im Briefwahllokal angekommen sind. Die Briefkästen der Deutschen Post rund um Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden am Sonnabendmittag zwar geleert, die Briefe sind aber im Verteilzentrum geblieben. Die Landeswahlleiterin sieht deshalb aber keinen Grund für eine Wahlanfechtung. Sie geht nicht davon aus, dass die Stimmen am Ergebnis der Wahlen etwas verändert hätten.

16 Abgeordnete aus MV im neuen Bundestag

Im neuen Bundestag werden 16 Politikerinnen und Politiker aus dem Nordosten vertreten sein. Das sind genau so viele wie in der bisherigen Legislaturperiode, wie aus Angaben des Bundeswahlleiters hervorgeht. Die SPD stellt künftig sechs Abgeordnete statt wie bisher zwei. Die CDU verliert von ihren bislang sechs Mandaten die Hälfte. Die AfD stellt künftig ebenfalls drei Abgeordnete wie auch bisher. Die Linke errang zwei Mandat - darunter der bisherige Fraktionschef Dietmar Bartsch. Das ist eines weniger als bisher. Die FDP und die Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern kommen weiterhin auf einen Abgeordneten im Bundestag. Die SPD hatte bei der Bundestagswahl alle sechs Wahlkreise im Bundesland gewonnen, die CDU mehrere verloren, darunter den ehemaligen Wahlkreis von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Viele ungültige Stimmen in MV

In Mecklenburg-Vorpommern hat es bei der Bundestagswahl deutlich mehr ungültige Stimmen gegeben als im Bundesschnitt. Nach Angaben der Landeswahlleiterin waren es jeweils 1,8 Prozent bei den Erst- und Zweitstimmen. Im bundesweiten Schnitt waren es nach Angaben des Bundeswahlleiters 0,9 Prozent bei den Zweitstimmen und 1,1 Prozent bei den Erststimmen. Bei der Landtagswahl waren 2,1 Prozent der Erststimmen ungültig und 1,7 Prozent der Zweitstimmen. Beide Werte sanken im Vergleich zur Landtagswahl 2016 um jeweils 0,1 Prozentpunkte.

Parteigremien beraten über weiteres Vorgehen

In Mecklenburg-Vorpommern beraten die Landesvorstände von SPD, CDU und Linke am Nachmittag beziehungsweise Abend über das weitere Vorgehen nach der Landtagswahl. Die Wahlsiegerin, Ministerpräsidentin Schwesig, hat bisher offen gelassen, mit wem sie eine Koalition anstrebt. Möglich ist ein Zusammengehen mit der Linken, aber auch eine Neuauflage des Bündnisses mit der CDU.

Landtag mit 79 Sitzen statt 71

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wird zum ersten Mal 79 statt der üblichen 71 Sitze umfassen, denn die SPD hat in den Wahlkreisen mehr Direktmandate gewonnen, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustünden.

Extra-Ausgabe des NDR Nordmagazin zum Wahlabend

Ergebnisse, Reaktionen und Ausblicke nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern in einer Extra-Ausgabe des Nordmagazins um 9 Uhr.

Mehrere Gemeinden haben auch über Bürgermeister abgestimmt

Als letztes wurden in der Wahlnacht die Stimmen für mehrere Bürgermeisterwahlen in Mecklenburg-Vorpommern ausgezählt. In Boizenburg und Plau am See geht es für die Bewerber in eine Stichwahl. In Pasewalk gewann der parteilose Danny Rodewald. In Klein Trebbow, in Weitendorf und in Altwarp wurden die jeweils einzigen Kandidaten gewählt.

SPD holt 34 von 36 Direktmandaten bei der Landtagswahl

Sämtliche SPD-Bundestagskandidaten gewannen ihre Wahlkreise, bei der Landtagswahl gingen nur zwei Mandate an andere Parteien. So gewann der AfD-Kandidat Enrico Schult den Wahlkreis 13 und Wirtschaftsminister Harry Glawe von der CDU hatte im Wahlkreis 24 die Nase vorn.

AfD verliert bei Landtagswahl zwei ihrer drei Direktmandate

Die AfD hat am Sonntag bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zwei ihrer drei Direktmandate verloren. Als einziger Kandidat der Partei gewann der zuvor noch nicht im Landtag vertretene Enrico Schult den Wahlkreis Mecklenburgische Seenplatte I/Vorpommern-Greifswald I.

CDU-Politiker Amthor verpasst Direktmandat

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat das Direktmandat in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern an den SPD-Politiker Erik von Malottki verloren. 20,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben Amthor im Wahlkreis 16 ihre Erststimme, wie auf der Homepage der Landeswahlleiterin am frühen Montagmorgen mitgeteilt wurde. Amthor landete damit nur auf dem dritten Platz, hinter von Malottki (24,8 Prozent) und dem AfD-Politiker Enrico Komning (24,3 Prozent).

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Landtagswahl MV

Interaktive Karte zur Landtagswahl in MV

Die interaktive Karte zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern vervollständigt sich im Laufe der Nacht automatisch. Im unten stehenden Menü kann nach verschiedenen Kriterien gefiltert werden.

Schwesig: "Gute, stabile, verlässliche Regierung bilden"

Der Abstand zwischen der SPD im Bund und der SPD im Land ist groß, nach Ansicht von Manuela Schwesig ist dies ein klares Votum für die SPD in Mecklenburg-Vorpommern. Damit ist die Landes-SPD unter Manuela Schwesig in der bequemen Lage, sich den Koalitionspartner für die kommenden fünf Jahre aussuchen zu können.

SPD in allen Bundestagswahlkreisen weit vorn

Alle sechs Bundestagswahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern gehen nach derzeitigem Stand an die SPD. Auch im Wahlkreis Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I, der seit 1990 von Angela Merkel (CDU) gewonnen wurde, liegt die SPD-Kandidatin Anna Kassautzki mit 24,4 Prozent der Stimmen vorn. Der CDU-Kandidat Georg Günther kommt auf 20,7 Prozent. Das sind 23,5 Prozentpunkte weniger als Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 2017 bekam. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren gingen alle Bundestagswahlkreise an die CDU.

Ihre Wunschkoalition - stimmen Sie ab!

Was wäre Ihre Wunschkoalition im neuen Landtag in Mecklenburg-Vorpommern?

Kommentar zur Landtagswahl: Keine Überraschung

Die SPD weit vorn, die CDU abgeschlagen - dieses Ergebnis hatte sich in den vergangenen Wochen in Mecklenburg-Vorpommern schon abgezeichnet. Ein Kommentar von NDR MV Chefredakteurin Gordana Patett.

Zukünftiger Landtag vergrößert sich durch Überhangmandate

Beim derzeitigen Stand der Auszählung könnte der nächste Landtag zum ersten Mal mehr als 71 Abgeordnete umfassen. Die SPD hat demnach 33 der 36 Wahlkreise direkt gewonnen. Ihre Kandidaten können ins Parlament einziehen. Da ihr aber nach dem Stand der Zweitstimmen bislang nur 31 Mandate zustehen, bekommen die anderen Fraktionen in solch einem Fall Ausgleichsmandate. Damit soll sichergestellt werden, dass der prozentuale Anteil, den die Parteien bei den Zweitstimmen erreicht haben, auch bei den Landtagsmandaten "richtig" abgebildet wird.

Aktuelle Hochrechnung zur Landtagswahl MV

Laut der dritten Hochrechnung für die Landtagswahl kommen die Sozialdemokraten auf 39,7 Prozent (+9,1). Zweitstärkste Kraft im Landtag wäre demnach die AfD mit 17,1 Prozent (-3,7), gefolgt von der CDU mit 13,3 Prozent (-5,7) und der Linken mit 9,7 Prozent (-3,5). Die bislang nicht im Landtag vertretenen Grünen (6,3/+1,5) Prozent) und die FDP (5,8/+2,8 Prozent) könnten demnach wieder in den Landtag einziehen.

Wechsel in einigen Wahlkreisen für den Bundestag

Für einige Wahlkreise in Mecklenburg-Vorpommern kündigt sich nach aktuellem Stand ein Wechsel bei den Direktmandaten für den neuen Bundestag an. So zum Beispiel im Wahlkreis 12 - Schwerin und der Nordwesten Mecklenburgs und Ludwigslust-Parchim. Dort zeichnet sich ab, dass Dietrich Monstadt (CDU) sein Direktmandat nicht hat verteidigen können. Hier liegt eine junge Frau vorn: Reem Alabali Radovan. Sie ist für die SPD angetreten, ist seit Anfang des vergangenen Jahres die Integrationsbeauftrage des Landes und hat im Wahlkreis rund 29 Prozent aller Stimmen bekommen.

Auch der Wahlkreis 13 - die östlichen Teile von Nordwestmecklenburg und Ludwigslust- Parchim und Teile des Landkreises Rostock- gewinnt mit jetzigen Stand die SPD. Dort konnte Frank Junge sein Direktmandat in bislang 290 ausgezählten Wahlbezirken mit 34 Prozent verteidigen. In beiden Bundestagswahlkreisen hat die SPD auch bei den Zweitstimmen zugelegt.

Sack: "Bürgerliches Lager schmilzt zunehmend"

Spitzenkandidat Michael Sack will zunächst das Ergebnis der Landtagswahl abwarten, am Montag werde man daraus seine Schlüsse ziehen. Besonders die Frage, warum das "bürgerliche Lager" in Mecklenburg-Vorpommern so schlecht abschneide, soll in der Zukunft genauer betrachtet werden.

Aktuelle Hochrechnung zur Bundestagswahl

Der aktuellen Hochrechnung zufolge liegen CDU und SPD nur einen Prozentpunkt voneinander entfernt: Infratest dimap sieht die CDU bei 24,5 Prozent, die SPD bei 25,5. Die Grünen kommen auf 13,8 Prozent, die AfD auf 10,9, die FDP auf 11,7 Prozent. Die Partei Die Linke verharrt bei 5 Prozent. 8,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gehen an andere Parteien.

Zweite Hochrechnung Landtagswahl: SPD legt weiter zu

Laut der zweiten Hochrechnung kommen die Sozialdemokraten auf 39,2 Prozent (+8,6). Zweitstärkste Kraft im Landtag wäre demnach die AfD mit 17,3 Prozent (-3,5), gefolgt von der CDU mit 14,0 Prozent (-5,0) und der Linken mit 9,4 Prozent (-3,8). Die derzeit nicht im Landtag vertretenen Grünen (6,1/+1,3) Prozent) und die FDP (5,8/+2,8 Prozent) könnten demnach wieder in den Landtag einziehen. Schwesig sprach in einer ersten Reaktion von "einem wunderbaren Abend für unser Land und für unsere SPD. Wir haben unser Wahlziel ganz klar erreicht. Wir sind wieder stärkste Kraft und haben sogar noch richtig zugelegt." Schwesig kündigte einen Dreiklang aus starker Wirtschaft, sozialem Zusammenhalt und Natur- und Umweltschutz als Agenda für die nächste Legislaturperiode an.

FDP-Spitzenkandidat Domke: "Wir mischen wieder mit"

Seit zehn Jahren kämpfe die FDP um den Wiedereinzug in den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern.

Amthor stellt sich hinter Sack: "Die CDU gibt nicht auf"

Philipp Amthor, Spitzenkandidat der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für den Bundestag, hat sich trotz des schlechten CDU-Ergebnis hinter den Spitzenkandidaten Michael Sack gestellt. Die CDU gebe nicht auf, sagte Amthor dem NDR Fernsehen. Amthor wollte von einem freiwilligen Gang der CDU in die Opposition offenbar nichts wissen. Er glaube, die Wähler wollten keine linken Experimente - und dafür stehe die CDU.

Sack: "Das Ergebnis ist bitter"

"Das Ergebnis ist bitter", aber er bereue es nicht, als Spitzenkandidat angetreten zu sein. Für Entscheidungen zu seiner politischen Zukunft sei es jedoch noch zu früh, so Sack. "Wir werden morgen Abend im Vorstand beraten und werden dort auch Entscheidungen treffen". Zum historisch schlechten Wahlergebnis der Linkspartei äußerte sich Spitzenkandidatin Simone Oldenburg dennoch optimistisch. Der Abwärtstrend sei gestoppt, immerhin habe man ein zweistelliges Ergebnis eingefahren.

Grünen-Landeschef Ole Krüger: "Unsere Themen sind angekommen"

Erste Hochrechnung zur Landtagswahl in MV: SPD legt weiter zu

Bei der Landtagswahl in MV hat die SPD unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig der ersten Hochrechnung zufolge einen deutlichen Sieg eingefahren. Demnach kommt die SPD auf 38,3 Prozent (+7,7). Zweitstärkste Kraft im Landtag wäre demnach die AfD mit 18,0 Prozent (-2,8), gefolgt von der CDU mit 14,3 Prozent (-4,7) und der Linken mit 9,7 Prozent (-3,5). Die in der letzten Legislaturperiode nicht im Landtag vertretenen Grünen (6,7/+1,9) Prozent) und die FDP (6,0/+3,0 Prozent) könnten demnach wieder in den Landtag einziehen. Dann wären erstmals sechs Parteien im Landtag in Schwerin vertreten.

Landesschülerrat erhofft sich lebendigere Diskussionen

Paula Szumotalski, Mitglied des Landesschülerrates zeigte sich erfreut über den Wiedereinzug der kleineren Parteien. "Es ist super, dass auch die anderen Parteien eingezogen sind, das heißt FDP und Grün - da wir so natürlich auch mehr Meinung, mehr Diskussion im Landtag erleben können und neue Dinge eingebracht werden.

Grünen-Spitzenkandidatin Shepley: "Klimaschutz in diesem Land wieder im Landtag vertreten"

Die Spitzenkandiatin der Grünen im Mecklenburg-Vorpommern, Anne Shepley sagte in der ARD Wahlsondersendung: "Wir freuen uns sehr, dass Klimaschutz in diesem Land wieder im Landtag vertreten ist." Auch Simone Oldenburg, Spitzenkandidatin der Linksfraktion in MV: "Wir sind sehr froh, dass wir zweistellig sind". Demnach habe jeder zehnte Wähler, jede zehnte Wählerin nach Angaben Oldenburgs für Links gestimmt.

Erste Hochrechnung zur Bundestagswahl

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich ein knappes Ergebnis ab. Union und SPD liegen einer ersten ARD-Hochrechnung zufolge nahezu gleichauf.

Erstes Statement von CDU-Spitzenkandidat Michael Sack (CDU)

CDU-Spitzenkandidat Michael Sack äußerte sich bei NDR MV Live erstmals inhaltlich zur Prognose für die Landtagswahl: "Es ist ein schwerer Abend heute für die CDU. Für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein katastrophales Ergebnis bekommen." Seine Zukunft an der Parteispitze ließ der Landesvorsitzende der CDU offen. Der Wahlabend sei nicht der richtige Moment, um über weitere Schritte zu sprechen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Eindeutiger Wahlsieger im Nordosten ist die SPD

Eindeutige Wahlsiegerin ist Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Es sei "ein wunderbarer Abend für unser Land und die SPD in MV" so Schwesig. Es gebe ein "ganz klares Bürgervotum für die SPD". Auch Christian Pegel (SPD) sagte im NDR Wahlstudio, die SPD in MV sei "dankbar für das eindeutige Wahlergebnis". Dies sei ein überwältigender Vertrauensbeweis für Ministerpräsidentin Schwesig. "Ich bin sehr stolz, Ministerpräsidentin des schönsten Bundeslandes in Deutschland zu sein - und dass ich es jetzt auch bleiben darf," sagte Schwesig gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die Frage nach möglichen Koalitionen ließ Schwesig noch offen.

Bildungsminsiterin Bettina Martin (SPD) gratuliert aus Rothenklempenow

Waldmüller (CDU): "Ergebnis für uns eine Katastrophe"

Gedämpfte Stimmung herrschte bei der CDU. Spitzenkandidat Michael Sack dankte den Wählern, seiner Fraktion und seinem Wahlkampfteam, bewertete die erste Prognose jedoch nicht. Deutlichere Worte fand Wolfgang Waldmüller (CDU): "In Mecklenburg-Vorpommern ist das Ergebnis für uns eine Katastrophe", sagte er gegenüber dem NDR. Zufrieden zeigt sich Leif-Erik Holm (AfD): "Unsere Ergebnisse sind stabil", das lasse auf eine treue Stammwählerschaft schließen. Harald Terpe (Die Grünen) gratulierte der SPD in Mecklenburg-Vorpommern zum eindeutigen Wahlsieg, wünschte sich aber einen Richtungswechsel für die Politik im Land.

Jubel bei den Landesgrünen: Wiedereinzug geglückt

Erste Prognose zur Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern

Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist den ersten Zahlen zufolge klarer Wahlsieger in Mecklenburg-Vorpommern. Grüne und FDP schaffen demnach den Wiedereinzug ins Landesparlament, die CDU liegt weit abgeschlagen auf dem dritten Platz.

Erste Prognose für die Bundestagswahl

Laut einer ersten Hochrechnung liegen SPD und CDU im Bund gleichauf. Wie Mecklenburg-Vorpommern im Bund gewählt hat, lesen Sie hier im Laufe des Abends.

Wahlbeteiligung bei 32,5 Prozent

Laut Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke haben von den 1,32 Millionen Wahlberechtigten in Mecklenburg-Vorpommern bis 14 Uhr 32,5 Prozent ihr Kreuz gemacht. Vor fünf Jahren hatten 32,8 Prozent bis 14 Uhr ihre Stimme abgegeben. Bei der aktuellen Zahl von heute sind die Briefwähler nicht berücksichtigt.

Wahlbrief spätestens 18 Uhr im Wahlamt abgeben

Briefwahlunterlagen müssen laut Landeswahlleiterin spätestens um 18 Uhr an der auf dem Wahlbrief vermerkten Stelle abgegeben werden. Im Wahllokal werden keine Wahlbriefe angenommen, mit dem Wahlschein kann die Stimme aber auch da abegeben werden.

Ministerpräsidentin gibt Stimme ab

In der Landeshauptstadt Schwerin hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Stimme abgegeben. "Wir haben alles gegeben bis zum Schluss", sagte sie. Jetzt liege es in der Hand der Bürger. Schwesigs SPD werden laut letzter Wahlumfragen sehr gute Chancen auf die Wiederwahl prognostiziert.

NDR MV Live: Wahl Spezial ab 17 Uhr

Wir senden sieben Stunden live und am Stück am Wahlabend - mit allen Hochrechnungen, Hintergründen und Reaktionen zur Bundes- und Landtagswahl.

In Pasewalk, Boizenburg, Plau am See und Rukieten werden neue Bürgermeister gewählt

An diesem Wahlsonntag werden in einigen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister neu bestimmt. Dabei entscheiden mehr als 20.000 Wählerinnen und Wähler in Boizenburg/Elbe, Plau am See (Ludwigslust-Parchim), Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) und in Rukieten bei Schwan (Landkreis Rostock), wer die Geschicke ihrer Stadt in den nächsten Jahren bestimmen soll.

Rostock: Wählen auch bei kurzfristiger Erkrankung möglich

Falls einem Wähler aus gesundheitlichen Gründen der Weg ins Wahllokal nicht möglich ist, kann ein Wahlschein am Wahltag noch bis 15 Uhr beantragt werden. Die Hansestadt Rostock hat bei Twitter noch einmal auf die Option hingewiesen.

Meinungsforscher erstellen ARD-Prognose

In mehreren Wahllokalen in Mecklenburg-Vorpmmern können Wählerinnen und Wähler an einer Befragung für die ARD-Wahlprognose teilnehmen. Auf den Bögen des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sollen die Teilnehmer in Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ihr Alter und Geschlecht eintragen - und ihre Zweitstimmenabgabe für die Landtags- und Bundestagswahl.

Michael Sack nimmt das Fahrrad zum Wahllokal

Auch die ersten Politiker zeigen sich bei der Stimmabgabe - oder auf dem Weg dahin. Michael Sack, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, kam mit dem Fahrrad zu seinem Wahllokal in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Seit August 2020 ist Sack Landesparteichef der CDU in MV. Er trat die Nachfolge von CDU-Hoffnungsträger Vincent Kokert an, der Anfang 2020 überraschend alle Ämter niedergelegt und die Partei damit in eine tiefe Führungskrise gestürzt hatte.

Wählen bei bestem Wetter

Bei strahlendem Sonnenschein unternehmen zahlreiche Bürgerinnen und Bürger einen Ausflug zum Wahllokal. Auf dem Weg in die Redaktion hat unsere Mitarbeiterin diese Szenerie in Consrade (Landkreis Ludwigslust-Parchim) geknipst.

Kandidat:innen-Check informiert über jeden Wahlkreis

Zur Landtagswahl bietet der NDR erstmals den Kandidat:innen-Check an: Über eine virtuelle Datenbank mit Suchfunktion können sich Wählerinnen und Wähler über die für ein Direktmandat in ihrem Wahlkreis Kandidierenden informieren. Zur Suche reicht es, einfach den Postleitzahl, Ortsnamen oder den Namen einer Kandidatin oder eines Kandidaten einzugeben.

Wahllokale haben geöffnet

Die Wahllokale haben jetzt geöffnet, sie schließen um 18 Uhr. Bei der Entscheidungsfindung kann auch der Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl sowie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern helfen. Die Bundeszentrale für politische Bildung bietet die Online-Entscheidungshilfe unter diesem Linkan.

1,32 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe aufgerufen

Zur Abstimmung über Bundestag und Landtag aufgerufen sind in Mecklenburg-Vorpommern etwa 1,32 Millionen Wahlberechtigte. Ihre Stimme abgeben können sie in landesweit rund 1.650 Wahllokalen. Ein beträchtlicher Teil der Wähler hat schon die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Laut letzten Umfragen kann die SPD bei der Landtagswahl mit Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig auf einen Wahlsieg und deutliche Zuwächse im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren hoffen - sogar ein Sprung über die 40-Prozent-Marke ist nicht ausgeschlossen. Dem bisherigen Koalitionspartner CDU drohen erneut Verluste. Während auch AfD und Linke sicher mit dem Wiedereinzug in den Landtag rechnen können, steht die Rückkehr von FDP und Grünen noch auf wackeligen Füßen.

NDR.de-Liveticker zur Wahl startet

Schöne guten Morgen zum Wahlsonntag! Die Redaktion von NDR.de hält Sie heute den ganzen Tag über auf dem Laufenden über die aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem berichten wir über alle für unser Land relevanten Neuigkeiten zur Bundestagswahl. Ihnen einen schönen Sonntag!

