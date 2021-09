Neue Hochrechnung zur Landtagswahl in MV: SPD klar vorn, AfD vor CDU Stand: 26.09.2021 21:10 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern ist ein neuer Landtag gewählt worden. Laut der zweiten Hochrechnung von Infratest dimap von 20:58 Uhr im Auftrag der ARD geht die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als klarer Sieger aus der Landtagswahl hervor. Dahinter folgen AfD, CDU und Linke. Grüne und FDP könnten demnach wieder im Landtag vertreten sein.

Laut der zweiten Hochrechnung kommen die Sozialdemokraten auf 39,2 Prozent (+8,6). Zweitstärkste Kraft im Landtag wäre demnach die AfD mit 17,3 Prozent (-3,5), gefolgt von der CDU mit 14,0 Prozent (-5,0) und der Linken mit 9,4 Prozent (-3,8). Die derzeit nicht im Landtag vertretenen Grünen (6,1/+1,3) Prozent) und die FDP (5,8/+2,8 Prozent) könnten demnach wieder in den Landtag einziehen. Dann wären erstmals sechs Parteien im Landtag in Schwerin vertreten. Schwesig sprach in einer ersten Reaktion von "einem wunderbaren Abend für unser Land und für unsere SPD. Wir haben unser Wahlziel ganz klar erreicht. Wir sind wieder stärkste Kraft und haben sogar noch richtig zugelegt." Die Wahl habe ein ganz klares Wählervotum für die SPD gebracht. Es wäre das zweitbeste Landtagswahlergebnis der SPD in der Geschichte des Bundeslandes. Schwesig kündigte einen Dreiklang aus starker Wirtschaft, sozialem Zusammenhalt und Natur- und Umweltschutz als Agenda für die nächste Legislaturperiode an.

CDU-Generalsekretär Waldmüller: "Eine Katastrophe" - Landeschef Sack lässt seine Zukunft offen

"Wir sind dankbar für das eindeutige Wahlergebnis", sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) bei NDR MV Live. Dies sei ein überwältigender Vertrauensbeweis für Ministerpräsidentin Schwesig. Klare Worte fand CDU-Generalsekretär Wolfgang Waldmüller: "In Mecklenburg-Vorpommern ist das für uns eine Katastrophe." Das müsse man in dieser Deutlichkeit sagen, so Waldmüller. Ähnlich äußerte sich CDU-Spitzenkandidat Michael Sack bei NDR MV Live: "Es ist ein schwerer Abend heute für die CDU. Für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern haben wir ein katastrophales Ergebnis bekommen." Seine Zukunft ließ der CDU-Landesvorsitzende Sack offen. Der Wahlabend sei nicht der richtige Moment, um über weitere Schritte zu sprechen. "Wir werden das alles besprechen", so Sack bei NDR MV Live auf die Frage nach persönlichen Konsequenzen. Am Montag tage der Parteivorstand. "Dann werden wir auch Entscheidungen treffen." Der Spitzenkandidat der CDU im Nordosten zur Bundestagswahl, Philipp Amthor, sprach von einem "schweren Tag" für die CDU im Nordosten. An die Adresse Sacks gerichtet, sagte Amthor: "Man gewinnt gemeinsam, man verliert gemeinsam. Wir stehen hinter Dir."

Jubel bei SPD, FDP und AfD, betretene Stille bei CDU-Wahlparty

Bei der Veröffentlichung der Prognose um 18 Uhr brach bei der Wahlparty der SPD in Schwerin Jubel aus, bei der CDU herrschten ob des historisch schlechten Abschneidens betretene Gesichter vor. Große Freude gab es bei den Wahlpartys von FDP, AfD und Grünen. "Wir sind sehr zufrieden", sagte AfD-Landeschef Leif-Erik Holm in einer ersten Reaktion. Man habe den Wahlkampf in einem sehr schwierigen Umfeld führen müssen. Bürgerlich-konservative Politik sähen die Bürger bei der CDU nicht mehr, sagte Holm mit Blick auf das schwache Abschneiden der Christdemokraten. Für die Linke könnte es das schlechteste Ergebnis seit der Wiedervereinigung werden. Spitzenkandidatin Simone Oldenburg zeigte sich dennoch zufrieden. Bei einer so übermächtigen SPD sei es klar, dass alle anderen Parteien unter die Räder kommen, so Oldenburg. Zu möglichen Koalitionen sagte Oldenburg nichts. Die Wähler im Nordosten hätten jedoch die CDU abgewählt und wünschten sich einen Linksruck.

Der Grünen-Politiker Harald Terpe - auf der Landesliste auf Platz zwei - sprach von einer "hoffnungsvollen Prognose", verwies aber zugleich darauf, dass der Abend noch lang sei. "Die Bündnisgrünen werden wegen ihrer Themen gewählt, die in Mecklenburg-Vorpommern - insbesondere was den Klimaschutz betrifft - in den Köpfen der Wähler noch nicht so weit verbreitet sind." "Was für ein wunderschöner Abend", rief ihr Spitzenkandidat René Domke seinen Unterstützern zu. Domke verwies auf die hohe Bedeutung von Wirtschaftsthemen für die Wähler für das gute Ergebnis: "Ich denke schon, dass die Menschen jetzt tatsächlich nach der Pandemie auch Antworten wollen, wie es mit der Wirtschaft weitergehen soll."

Schwesig lässt Koalitionsfrage offen - Zweier-Bündnis mit CDU oder Linke möglich

Die derzeit noch mit der CDU regierende SPD kann sich ihren Koalitionspartner aussuchen. Schwesig hielt mögliche Koalitionsoptionen offen. Die Parteigremien würden am Montagabend beraten und schauen, "mit wem wir Gespräche führen werden". Zunächst müsse das endgültige Ergebnis abgewartet werden. Wichtig für die künftige Regierungsbildung seien drei Punkte. Es müsse "stabile Mehrheiten" geben, die SPD müsse ihre Themen voranbringen können und "es müssen verlässliche Partner sein", sagte Schwesig. Als Partner für eine Zweier-Koalition käme rechnerisch laut Prognose eine Regierungsbildung mit der CDU sowie der Linkspartei infrage. Auch ein Dreier-Bündnis zwischen SPD, FDP und Grünen wäre möglich.

Weitere Informationen Bundestagswahl 2021: SPD einen Prozentpunkt vorn Die aktuelle Hochrechnung von Infratest dimap zur Bundestagswahl sieht weiterhin einen geringen Vorsprung für die SPD. mehr

Schwesig will als Ministerpräsidentin in MV bleiben

1,32 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern waren aufgerufen, gleichzeitig mit der Bundestagswahl einen neuen Landtag zu wählen. In den vergangenen Wochen hatten 24 Parteien mit landesweiten Listen und einige regionale Kandidaten und Gruppierungen um Stimmen geworben. Die SPD hatte ihren Wahlkampf ganz klar auf Schwesig ausgerichtet. "Die Frau für MV" stand auf ihren Plakaten, ein Hochglanzmagazin mit dem Titel "Manu" wurde in die Briefkästen verteilt. Schwesigs Team dokumentierte ihre Wahlkampfauftritte fleißig auf den Social-Media-Kanälen. Auf die Frage am Wahlabend, ob sie ganze fünf Jahre Regierungschefin bleiben werde, antwortete Schwesig am Sonntag: "Ja, ich habe mich zur Wahl als Ministerpräsidentin gestellt." Die SPD-Politikerin betonte, sie sei gerne Ministerpräsidentin des "schönsten Bundeslandes". An anderer Stelle blieb sie etwas unverbindlicher. Sie sei "eine starke Stimme für die SPD, und das werde ich auch mit Sicherheit bleiben - für Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland bringe ich mich ein."

Weitere Informationen Bundes- und Landtagswahl in MV 2021 Nachrichten, Hintergründe, Analysen und Porträts: In unserem Dossier sammeln wir alle Meldungen zum Superwahljahr in MV. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.09.2021 | 18:00 Uhr