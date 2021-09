Nach Absturz der CDU in MV - Sack tritt zurück Stand: 27.09.2021 17:20 Uhr Nach einem "katastrophalen" Abend bei der Landtagswahl in MV zieht der Vorsitzende der Landes-CDU, Michael Sack, Konsequenzen und tritt zurück.

Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erlebte die CDU am Sonntagabend ein Debakel. Ihr Landesvorsitzender Michael Sack zieht jetzt Konsequenzen und tritt von seinem Amt zurück. Auch auf das Landtagsmandat verzichtet er. Das gab Sack am Montagnachmittag bekannt.

Zukunft der Landes-CDU offen

In einer persönlichen Pressemitteilung erklärte Sack, dass ein Wahlergebnis von 13,3 Prozent eine eindeutige Sprache spreche. Er übernehme für das Ergebnis die Verantwortung. Sack spricht in seinem Statement von einem personellen Neuanfang und die richtige politische Weichenstellungen für die kommende Bundestagswahl, ließ aber auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV offen, ob die CDU in Zukunft weiter in der Landesregierung mitwirken möchte oder in die Opposition wechselt.

Sack wird als Landrat nach Vorpommern-Greifswald zurückkehren.

