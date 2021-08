Kommentar zur MV-Landtagswahl: An Schwesig kommt keiner vorbei Stand: 26.08.2021 16:30 Uhr Die SPD geht mit Rückenwind in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes in Mecklenburg-Vorpommern. Die Partei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt laut einer Umfrage auf 36 Prozent - ihr Koalitionspartner CDU nur auf 15 Prozent.

Ein Kommentar von Michael Weidemann, NDR Info

An Manuela Schwesig kommt keiner vorbei, heißt es im Schweriner Politikbetrieb. Die Ministerpräsidentin gilt als Kontrollfreak - oder freundlicher gesagt: Als Vollblutpolitikerin, die bei jedem Thema genau wissen möchte, worüber sie entscheidet. Auch bei der bevorstehenden Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommt ganz offensichtlich niemand an Schwesig vorbei: Ihre Sympathiewerte schießen - in schwierigen Zeiten - auffallend in die Höhe.

MV steht vor einer gefühlten SPD-Alleinregierung

Und auch ihre SPD erreicht in der jüngsten Umfrage Rekordwerte, die sie zuletzt zu Zeiten des überaus populären Landesvaters Harald Ringstorff vorweisen konnte. Bekommt diese Entwicklung nicht auf den letzten Metern noch einen völlig unerwarteten Knick, dann kann sich die engagierte Parteichefin nicht nur ihre künftigen Regierungspartner frei auswählen - sie wird sie auch in jeder denkbaren Koalitions-Kombination dominieren: Ob es nun die Linke, die Linke mit den Grünen oder der vertraute Partner CDU sein wird. Der Nordosten steht vor einer gefühlten SPD-Alleinregierung. Mit diesem Ergebnis könnte es Schwesig egal sein, wer mit ihr am Kabinettstisch sitzt. Wie gesagt: Wenn die Stimmung in den verbleibenden vier Wochen bis zur Landtagswahl nicht doch noch einmal kippt.

Ergebnis hängt stark von Entwicklung im Bund ab

Ob das passiert oder nicht, hängt natürlich davon ab, ob Manuela Schwesig in der Schlussphase nicht doch noch einen Fehler macht, der sie wertvolle Prozentpunkte kostet. Vor allem aber hängt der mögliche Triumph der Sozialdemokraten in Schwerin davon ab, wie sich die SPD im Bund in den kommenden Wochen schlägt. Nimmt der Scholz-Zug weiter Fahrt auf, schwächelt die Union um Armin Laschet weiter - dann wird davon auch die von Schwesig geführte Landes-SPD profitieren. Die außerordentlich hohen Zustimmungswerte für Olaf Scholz im Nordosten machen das überdeutlich.

Wahlkampf bleibt trotzdem spannend

Sollten sich CDU und CSU aber wieder fangen, könnte das auch die Christdemokraten um ihren immer noch blassen Spitzenkandidaten Michael Sack stabilisieren. Im ländlich-bürgerlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern gibt es durchaus auch Vorbehalte gegen eine ausschließlich links geprägte Landesregierung. Und so bleibt der Wahlkampf - den scheinbar eindeutigen Umfragewerten zum Trotz - weiter spannend. Allzu sicher sollte sich das Team in der Schweriner Staatskanzlei dann besser doch noch nicht sein.

Anmerkung der Redaktion: Liebe Leserin, lieber Leser, die Trennung von Meinung und Information ist uns besonders wichtig. Meinungsbeiträge wie dieser Kommentar geben die persönliche Sicht der Autorin/des Autors wieder. Kommentare können und sollen eine klare Position beziehen. Sie können Zustimmung oder Widerspruch auslösen und auf diese Weise zur Diskussion anregen. Damit unterscheiden sich Kommentare bewusst von Berichten, die über einen Sachverhalt informieren und unterschiedliche Blickwinkel möglichst ausgewogen darstellen sollen.

