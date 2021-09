Stand: 03.09.2021 11:39 Uhr Bundestagswahl und Landtagswahl MV 2021: Kandidat:innen-Check

Der Norddeutsche Rundfunk bietet zur anstehenden Bundestagswahl und zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 26. September 2021 erstmalig den NDR Kandidat:innen-Check für ganz Norddeutschland an. Alle Direktkandidatinnen und Direktkandidaten aus dem Norden hatten die Möglichkeit, bei dem Video-Projekt mitzumachen. Jetzt können sich alle Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern über die Direktkandidat:innen ihres Wahlkreises informieren.

Virtuelle Datenbank mit Suchfunktion

Anhand eines Videos und eines Steckbriefs stellen sich die Direktkandidatinnen und Direktkandidaten mit ihren politischen Ideen und Konzepten vor. Die Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden am 26. September 2021 sowohl über die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl, als auch zur Landtagswahl. Videos und Steckbriefe stehen auf ndr.de/kandidatencheckmv in einer virtuellen Datenbank, dort kann man nach Wahlkreisen, Orten und Namen suchen. Das Eingabefeld für die Landtagswahl-Bewerber finden Sie dierkt unter diesem Absatz. Den Kandidatencheck zur Bundestagswahl haben wir darunter verlinkt