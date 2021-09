Beratungen der neuen Fraktionen - Liskow wird CDU-Fraktionschef Stand: 28.09.2021 15:53 Uhr Zwei Tage nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern kommen die frisch gewählten Abgeordneten von SPD, CDU, Linken und Grünen zum ersten Mal zusammen. Der 34-jährige Franz-Robert Liskow wird CDU-Fraktionschef, der 39-jährige Sebastian Ehlers Parlamentarischer Geschäftsführer. Bei der SPD ist erwartungsgemäß Thomas Krüger als Fraktionschef wiedergewählt worden.

Am Montag hatten die Parteispitzen das Ergebnis beraten. Nun waren die neuen Fraktionen am Zug. Mit 36 Abgeordneten stellt die SPD die größte Fraktion im neuen Landtag. So viele SPD-Parlamentarier gab es noch nie seit 1990. Viele sind neu im Landesparlament und müssen sich erst einmal zusammenraufen. Als Fraktionschef trat wieder Thomas Krüger an, er hatte den Segen der Ministerpräsidentin. Er wurde am Nachmittag erwartungsgemäß wiedergewählt - mit 33 Stimmen, ein Abgeordneter stimmte gegen ihn. Krüger ist bei den Sozialdemokraten Teil des Verhandlungsteams für die Sondierungen.

Ungewissheit bei der CDU - Liskow neuer Fraktionschef

Die größten Baustellen hat die CDU. Nach den Rücktritten des bisherigen Landesvorsitzenden Michael Sack sowie des Fraktionschefs Wolfgang Waldmüller muss nun die Frage geklärt werden, wer es in der Fraktion macht. Ist es dann eine Wahl für die nächsten Jahre oder nur für die nächsten Wochen der möglichen Sondierungen mit der SPD? Eine Personalie wurde am frühen Nachmittag bereits bestätigt: Fraktionschef wird der ehemalige Chef der Jungen Union im Land, Franz-Robert Liskow. Der 34-jährige Liskow hat als Parlamentarischer Geschäftsführer in den vergangenen Monaten erste Erfahrungen gesammelt. Liskow hat Betriebswirtschaft studiert und bei einem Windenergie-Unternehmen in Vorpommern gearbeitet. Er wurde einstimmig gewählt, wie ein Fraktionssprecher in Schwerin mitteilte. Sein Nachfolger als Parlamentarischer Geschäftsführer wird der 39-jährige Schweriner Abgeordnete Sebastian Ehlers. Er erhielt zehn von zwölf Stimmen.

Die Linke wartet ab - Liberale waren am schnellsten

Die Linken lassen sich dagegen Zeit. Die neuen Landtagsabgeordneten treffen sich ebenfalls das erste Mal, die alte Fraktionsführung mit der Vorsitzenden Simone Oldenburg soll aber erst einmal im Amt bleiben. Eine neue Fraktionsspitze wird am 12. Oktober gewählt. Die fünf FDP-Abgeordneten hatten es ganz eilig, sie haben schon am Montag ihren Spitzenkandidaten René Domke zum Fraktionschef gewählt. Bei dem Fraktionstreffen in Satow bei Rostock war zudem Sabine Enseleit aus Nordwestmecklenburg zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Parlamentarischer Geschäftsführer ist David Wulff.

Grüne Übergangslösung?

Bei Bündnis 90/Die Grünen soll die Fraktionsspitze heute gewählt werden. Die fünf Abgeordneten sitzen seit dem Vormittag im Landtag zusammen. Im Wahlkampf waren die Grünen mit einer Doppelspitze aufgetreten - aus Anne Shepley und Harald Terpe. Das soll wohl auch in der neuen Fraktion so bleiben. Heißt: Für die ersten zweieinhalb Jahre wird wahrscheinlich der erfahrene Terpe, der bereits im Bundestag saß, die Fraktion führen, danach könnte Shepley übernehmen.

AfD berät erst am Freitag

Dagegen lässt sich die zweitstärkste Fraktion im neuen Schweriner Landtag noch etwas Zeit. Die AfD wählt erst am Freitag eine neue Spitze. Da könnte es dann spannend werden: 14 Abgeordnete hat die Fraktion, neun sind erstmals dabei. Er gilt jedoch längst nicht als ausgemacht, dass der alte Fraktionschef - Spitzenkandidat Nikolaus Kramer - auch der neue sein wird. Spätestens 30 Tage nach der Wahl, also am 26. Oktober, muss der neu gewählte Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen kommen. Vier Wochen danach muss die Ministerpräsidentin neu gewählt werden - also spätestens bis zum 23. November. Bis dahin muss ein Koalitionsvertrag stehen.

