AfD: Wahlkampffinale mit Kramer und Holm

Stand: 24.09.2021 19:03 Uhr

Zum Abschluss ihres Wahlkampfes hat die AfD in Mecklenburg-Vorpommern die Energiepolitik sowie das Krisenmanagement von Bund und Land in der Corona-Pandemie kritisiert. In Schwerin sprachen die AfD-Spitzenkandidaten für Landtag und Bundestag - Nikolaus Kramer und Leif-Erik Holm - vor etwa 70 Anhängern.