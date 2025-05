Stand: 19.05.2025 16:45 Uhr Zwei Betrunkene im Auto - Polizei sucht Zeugen nach Unfall bei Grimmen

Auf der A 20 in der Nähe der Auffahrt Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat ein Auto ein anderes touchiert und so einen Unfall verursacht - offenbar war Alkohol im Spiel. Der Unfallverursacher hatte sich am Sonntagabend dem anderen Auto mit so hoher Geschwindigkeit genähert, dass das wieder auf die rechte Fahrspur wechseln musste. Der 61-Jährige Fahrer dieses Fahrzeugs war zuvor auf die linke Seite gefahren, um andere Fahrzeuge vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn zu lassen. Beim Überholen ist der ankommende Pkw dann gegen die Mittelleitplanke und gegen das andere Auto gestoßen. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren zwei Männer in dem Auto, das den Unfall verursacht hatte. Wer von ihnen gefahren ist, ist nach wie vor unklar. Bei Beiden wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille festgestellt. Von einem der Männer wurde der Führerschein beschlagnahmt, der andere hat gar keinen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sagen können, welcher der Männer gefahren ist - beispielsweise die Insassen des dunklen Kleinbusses, der auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs war.

