Stand: 14.02.2025 13:20 Uhr Zoll Stralsund: 500 Gramm Amphetamin entdeckt

Bereits Ende Januar hat der Stralsunder Zoll (Landkreis Vorpommern-Rügen) etwa 500 Gramm Amphetamin im Gepäck eines polnischen Staatsbürgers entdeckt, im Rahmen einer Routinekontrolle auf der A20. Bei der Kontrolle von Fahrzeug und Gepäck stellten die Zöllner in der Reisetasche eine Pappschachtel fest, in der sich wiederum zwei Plastiktüten befanden, so das Hauptzollamt Stralsund. Diese Plastiktüten enthielten weiße Substanzen in Form von Pulver und Granulat. Der Fahrer gab an, dass es zwar seine Reisetasche sei, er aber nichts über den Inhalt der Plastiktüten und über die weißen Substanzen wisse. Bei dem von den Zöllnern durchgeführten Test des Pulvers und des Granulats reagierten diese positiv auf Amphetamin. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 Euro durfte der Pole zunächst seine Reise in Richtung Dänemark fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hamburg - Dienstsitz Rostock übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 14.02.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen