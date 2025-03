Stand: 05.03.2025 11:17 Uhr Sassnitz: Zeugen nach Schulbusunfall gesucht

In Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Mittwochmorgen eine Radfahrerin offenbar einen Schulbusunfall verursacht. Nach Polizeiangaben war die noch unbekannte Frau bei Rot über die Ampel in der Stralsunder Straße / Ecke August-Bebel-Straße gefahren. Der Busfahrer musste deshalb eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei verletzte sich ein 14-jähriges Mädchen so schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und zu der Radfahrerin machen können. Die Frau soll mittleren Alters sein und einen großen Rucksack bei sich gehabt haben. Sie fuhr weiter in Richtung Ortsausgang Sassnitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 05.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen