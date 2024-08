Stand: 09.08.2024 09:48 Uhr Wüstenhagen bei Stralsund: Getreidetrocknungsanlage brennt aus

In Wüstenhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat in der Nacht eine Getreidetrocknungsanlage gebrannt. Sie ist Teil einer mehrteiligen Siloanlage und war gestern Abend gegen 20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Fest steht allerdings, dass das Feuer in der Zwischendecke der Heizung ausbrach. Vor Ort waren 75 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis und der Berufsfeuerwehr Stralsund. Die Freiwillige Feuerwehr Zingst unterstützte mit Spezialwerkzeug, sogenannten Fognails. Das sind Löschlanzen, die in unübersichtlichen Lagen helfen können, zum Beispiel, wenn der Brandraum unzugänglich ist. Ein Getreidesilo im Inneren zu löschen, sei eine wirkliche Herausforderung, sagt Matti Holtfreter von der Freiwilligen Feuerwehr Niepars. Das komplett mit Blech ummantelte Gebäude sei eine Art unübersichtlicher Mäusebau. Mit Leitern könne man im Innern nicht arbeiten. Deshalb wurde eine Drehleiter aus Stralsund eingesetzt. Die Feuerwehren brachten den Brand auf einer Arbeitshöhe von acht Metern unter Kontrolle und konnten die Löscharbeiten gegen 2.30 Uhr heute morgen beenden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.08.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen