25.03.2025 08:16 Uhr Wolgast: Zeitzeugen des zweiten Weltkriegs gesucht

In Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind Zeitzeugen gesucht, die das Kriegsende 1945 miterlebt haben und davon erzählen können. Am 8. Mai will die Stadt an den Tag der Befreiung vor 80 Jahren erinnern. Der Historiker Christoph Wunnike spricht dann im Museum über die Ereignisse in der Peenestadt. Dabei sollen auch Zeitzeugen zu Wort kommen. Den Zweiten Weltkrieg hatte die Stadt am Tor zur Insel Usedom ohne größere Zerstörungen überstanden. Am 30. April 1945 war sie kampflos an die Rote Armee übergeben worden. Allerdings hatte die Wehrmacht wenige Tage zuvor die Brücke über die Peene selbst gesprengt. Wer sich noch erinnert, was rund um das Kriegsende geschah oder alte Bilder hat, kann sich im stadtgeschichtlichen Museum melden.

