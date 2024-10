Stand: 07.10.2024 11:49 Uhr Wolgast: Reparatur der "Elisabeth Mann Borgese" dauert länger

Die Reparatur der "Elisabeth Mann Borgese" auf der Peenewerft Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) verzögert sich. Das Forschungsschiff des Leibnitz-Instituts für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW) befindet sich bereits seit Ende September auf der Werft. Am rund 57 Meter langen Schiff gab es Probleme an der Ruderanlage und den Stabilisatoren. Da das Schiff Ende der 1980er Jahre gebaut wurde und die Ruderanlage noch original sei, müsse man Spezialisten finden, die sich mit der Technik auskennen, so der Direktor des IOW, Oliver Zielinski. Es sei in der Vergangenheit auch schon ein Schiffbauer im Ruhestand aktiviert worden, der noch ein bestimmtes Handschliffverfahren anwenden könne. Die "Elisabeth Mann Borgese" wird normalerweise für Expeditionen im Ostseeraum eingesetzt. Der nächste Einsatz mit einer Wartung von Messbojen sollte eigentlich am Montag beginnen. Nun könne das Schiff voraussichtlich erst eine Woche später in See stechen.

Die 57 Meter lange "Elisabeth Mann Borgese" muss in Wolgast notrepariert werden. Sie sollte eigentlich im Einsatz sein.

