Stand: 21.11.2024 06:59 Uhr Wolgast: B 111 seit 8.00 Uhr halbseitig gesperrt

Für die Ortsumgehung von Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden am Donnerstag die Asphalttragschicht und - deckschicht eingebaut. Für diese Arbeiten sei es erforderlich, den Verkehr auf der B 111 zwischen 08.00 und 16.00 Uhr an der Baustelle vorbeizuführen, so das Straßenverkehrsamt Neutstrelitz. Dafür muss die Bundesstraße 111 halbseitig gesperrt werden, zwischen Wolgast und dem Abzweig nach Groß Ernsthof. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt. Die Asphaltierungsarbeiten müssen vor Beginn des Winters abgeschlossen sein, so das Straßenbauamt. Deshalb sei dieser Termin kurzfristig festgelegt worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 21.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald