Stand: 26.02.2025 07:38 Uhr Wasserrohrbruch Prora-Binz beseitigt: Straße wieder frei

Mitten im Feierabendverkehr hat es an der Landstraße 29 zwischen Prora und Binz (Landkreis Vorpommern-Rügen) am Dienstagnachmittag einen Wasserrohrbruch gegeben. Wie der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) auf NDR-Anfrage mitteilt, sei die Straße auf Höhe des Campingplatzes durch den Wasserschwall überflutet gewesen. Sieben Stunden habe es gedauert, den Schaden zu beheben. Vier Monteure vom ZWAR und drei weitere Kräfte seien beteiligt gewesen. Laut ZWAR ist die Straße zwischen Prora und Binz aber nicht unterspült worden und konnte deshalb in der Nacht wieder frei gegeben werden.

Geplante Arbeiten an der Trinkwasserleitung in Gingst und Sassnitz

Am Mittwochmittag beginnen in Gingst in der Mühlenstraße in Bereich der Schule Arbeiten an der Trinkwasserleitung. Sie sollen bis zum Nachmittag dauern. Auch in Sassnitz in der Walterstraße, der Stiftstraße und in der Seestraße kann es zu Einschränkungen kommen. Hintergrund dort ist, dass Rohrleitungen des Rügenhotels an das Leitungssystem angebunden werden. Das Hotel wird derzeit saniert.

