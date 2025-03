Stand: 23.03.2025 13:24 Uhr Vorpommern-Rügen: Neuer Vertrag für Verkehrsgesellschaft VVR

Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) wird auch weiterhin mit ihren Bussen den Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis betreiben. Der Kreistag Vorpommern-Rügen hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, den neuen Dienstleistungsauftrag an die VVR zu geben. Der neue Vertrag beginnt am 1. Oktober und hat eine Laufzeit von zehn Jahren bis 2035. Der Landkreis schafft damit Planungssicherheit für den weiteren Ausbau moderner und umweltfreundlicher Mobilitätsangebote. "Die einstimmige Entscheidung für unsere kreiseigene Verkehrsgesellschaft ist eine richtungsweisende Weichenstellung für die nächsten zehn Jahre“, sagt Landrat Dr. Stefan Kerth (parteilos). VVR-Geschäftsführer Ulrich Sehl sieht die Entscheidung des Kreistages als starkes Signal, dass Mobilität als Teil der Daseinsvorsorge in allen Teilen des Landkreises zuverlässig angeboten wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 23.03.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen