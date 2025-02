Stand: 25.02.2025 17:34 Uhr Vorpommern-Rügen: Diese Kandidaten wollen das Landratsamt

Am 11. Mai finden auch im Kreis Vorpommern-Rügen Landratswahlen statt. Amtsinhaber Stefan Kerth (parteilos) will Landrat bleiben. Dafür muss er sich gegen fünf andere Bewerber durchsetzen. Von der AfD strebt Kreistagsvizepräsident Carlos Rodrigues das Landratsamt an. Die SPD hat Heiko Miraß aus Greifswald aufgestellt. Für die Linken geht Sebastian Lange aus Stralsund ins Rennen. Zudem treten zwei Einzelbewerber an: Jens Neumann und Jörg Herrmann. Vor der Wahl müssen die sechs Kandidaten noch vom Kreiswahlausschuss zugelassen werden. Der kommt am 5. März zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 25.02.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen