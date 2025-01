Stand: 07.01.2025 18:34 Uhr Vorpommern-Greifswald sucht Wahlhelfer für die Bundestagswahl

Noch knapp sechs Wochen, dann wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Damit die Wahl auch bei uns reibungslos ablaufen kann, werden in Vorpommern noch Wahlhelfer gesucht, insbesondere im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Nach Angaben der Kreisverwaltung sollen sie in den Gemeindewahlbehörden und in den Wahllokalen eingesetzt werden. Interessierte können sich direkt bei der Kreisverwaltung melden. Wahlhelfer haben unter anderem die Aufgabe, die Stimmabgabe zu organisieren und nach der Wahl die Stimmzettel auszuzählen. Dafür bekommen sie ein sogenanntes Erfrischungsgeld, so ein Sprecher. Im Kreis Vorpommern-Rügen gibt es inzwischen genügend Wahlhelfer. Im Norden Rügens beispielsweise hätten sich innerhalb kürzester Zeit zahlreiche freiwillige Helfer gemeldet, so eine Sprecherin des Landkreises zum NDR.

