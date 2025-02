Stand: 17.02.2025 13:00 Uhr Vorpommern-Greifswald: VG-Card ersetzt Schülerfahrausweise

Im Kreis Vorpommern-Greifswald werden seit Montag die Schülerfahrausweise durch eine neue Chipkarte ersetzt. Die VG-Cards werden in den Schulen ausgegeben und ab März in allen Bussen kontrolliert - bis auf den Bereich der Anklamer Verkehrsgesellschaft. Dort werden die neuen Karten erst im September ausgegeben. "Um fahrtberechtigt zu sein, ist die VG-Card stets mitzuführen", teilte ein Sprecher des Landkreises mit. Die Chipkarte gilt fünf Jahre. Bislang musste der Ausweis nach jedem Schuljahr ausgetauscht werden. Mit der VG-Card können die Schülerinnen und Schüler die Busse nicht nur für den Schulweg, sondern auch in der Freizeit nutzen. Allerdings nur innerhalb der Landkreisgrenzen und bislang nicht im Zugverkehr. Der Landkreis arbeite nach eigenen Angaben aber daran, auch Nahverkehrszüge in das Angebot mit aufzunehmen.

