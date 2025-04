Stand: 23.04.2025 14:51 Uhr Vandalismus am Greifswalder Bahnhof

Am Wochenende haben Unbekannte den achtteiligen gläsernen Windschutz des Fahrradunterstands am Bahnhof in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zerstört und diverse Fahrräder beschädigt. Im Stadtgebiet kam es außerdem zu weiteren Zerstörungen, bestätigte Michael Priewe vom Straßenbauamt vor Ort. Zur Schadenshöhe könne man noch keine Aussagen treffen. Derzeit ist unklar, ob die Polizei Ermittlungen aufnehmen wird, da sie bisher keine Anzeige bestätigen kann. Die zuständigen Mitarbeiter der Stadt seien noch nicht aus dem Osterurlaub zurück, heißt es aus der Stadtverwaltung, es werde folglich erst in den kommenden Tagen entschieden, welche Maßnahmen ergriffen werden.

