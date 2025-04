Stand: 11.04.2025 11:30 Uhr UsedomRad: Ausleihen geht jetzt digital

Fahrräder ausleihen auf Usedom geht an vielen Orten nur noch digital. Die UsedomRad GmbH verleiht ihre markanten gelben Fahrräder an ihren über 100 Stationen über eine App. Wer ein Rad leihen will, muss dafür jetzt die MV-Rad App nutzen. Die App funktioniert übergreifend für viele Verleihstationen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. In Kombination mit der UsedomCard können damit in Ückeritz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auch E-Bikes und E-Lastenfahrräder kostenfrei ausgeliehen werden, heißt es von der Kurverwaltung.

