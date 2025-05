Stand: 15.05.2025 14:04 Uhr Ungewöhnliche Rettung in Leopoldshagen

Die Tiernotrettung des Kreises Vorpommern-Greifswald musste am Mittwoch in Leopoldshagen ausrücken. Im Ortsteil Grünberg hatte sich auf einem Reetdach eine Waldohreule verfangen. Das Tier war mit seiner rechten Kralle in eine Dachbefestigung aus Metall geraten und hängen geblieben. Offenbar war die Eule bereits seit zwei Tagen auf dem Dach gefangen. Da die Tiernotrettung den verletzten Vogel nicht selbst bergen konnte, wurde die Rettungsleitstelle des Kreises informiert. Nach Angaben eines Sprechers der Tiernotrettung wurden daraufhin die Freiwilligen Feuerwehren Leopoldshagen und Ducherow angefordert. Mit der modernen Drehleiter aus Ducherow konnte das Tier geborgen werden. Der Greifvogel kam anschließend nach Greifswald in den Tierpark. Dort sollen die Verletzungen der Waldohreule heilen. Anschließend soll das Tier wieder ausgewildert werden.

