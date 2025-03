Stand: 14.03.2025 07:00 Uhr Unfall in Koserow: Zwei Frauen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Koserow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Donnerstagnachmittag zwei Frauen schwer verletzt worden. Eine 85-Jährige ist mit ihrem Auto von der Spur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Die Ursache dafür ist bisher noch unklar, so die Polizei. Sie ist dann mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die Fahrerin und ihre 92 Jahre alte Beifahrerin waren nach der Kollision in ihrem Auto eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Koserow und Ückeritz waren im Einsatz, um sie zu befreien. Die beiden Seniorinnen kamen anschließend schwer verletzt mit Rettungshubschrauber und -wagen ins Krankenhaus. Die 70-Jährige Fahrerin des anderen Autos zog sich leichte Verletzungen zu. Die Gemeindestraße in Koserow war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt. Neben der Polizei hat auch ein Mitarbeiter der Dekra die Unfallstelle untersucht, weil nicht klar ist, warum die Frau in den Gegenverkehr geraten ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald