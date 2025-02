Stand: 14.02.2025 06:15 Uhr Unfall auf Rügen: Zwei Frauen schwer verletzt in Klinik

Bei einem Unfall auf der B96 zwischen Sagard und Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam eine 19-Jährige gestern Abend in einer Kurve von der Straße ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Wagen einer 56-Jährigen zusammen. Beide Frauen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie durch einen Abschleppdienst geborgen werden mussten. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen