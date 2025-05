Stand: 17.05.2025 11:00 Uhr Suche nach vermisstem Schwimmer vor Prerow erfolglos

Polizei, Feuerwehr und die Seenotretter der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger haben seit Donnerstagvormittag auf der Ostsee vor Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Jetzt ist die Suche eingestellt worden. Den 65-Jährigen nach mehr als 24 Stunden lebend zu finden, sei unwahrscheinlich, heißt es von der Wasserschutzpolizei. Zeugen hatten am Donnerstagvormittag einen Schwimmer gesehen, der in Not geraten war und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die haben unter anderem mit einem Hubschrauber und Tauchern nach ihm gesucht. Am Strand wurden nur die Sachen des 65-Jährigen gefunden, er gilt weiter als vermisst.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 17.05.2025 | 12:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen