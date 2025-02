Stand: 21.02.2025 07:42 Uhr Stralsund: Urteil gegen 17-Jährige wegen Mordes erwartet

Am Landgericht Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll das Urteil gegen eine 17-Jährige gesprochen werden. Sie steht wegen heimtückischen Mordes eines 59-Jährigen vor Gericht. Die Verhandlung ist öffentlich. Zunächst halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers. Die Staatsanwaltschaft wirft der jungen Frau vor, vergangenen Sommer in einer Greifswalder Wohnung (Landkreis Vorpommern-Greifswald) das Opfer zunächst mit einem präparierten Getränk betäubt zu haben. Anschließend soll sie dem 59-Jährigen mehrfach mit einem Frühstücksbrettchen auf den Kehlkopf geschlagen haben, so dass dieser starb. Der 50 Jahre alte Wohnungsinhaber ist wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Die 17-Jährige war zunächst in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Eine Schuldunfähigkeit steht laut Gericht nicht mehr im Raum. Deshalb sei nun auch die Öffentlichkeit wieder zugelassen.

Weitere Informationen Stralsund: Urteil im Mordprozess gegen 17-Jährige am 21. Februar Eigentlich waren nur drei Verhandlungstage angesetzt. Am vierten Prozesstag werden weitere Zeugen gehört. Urteil erst im Februar. mehr

