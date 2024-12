Stand: 09.12.2024 07:30 Uhr Stralsund: Sprechstunde im Kreißsaal jetzt immer montags

Die Geburtshilfe am Helios Hanseklinikum Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Kreißsaalsprechstunde neu organisiert. Diese findet ab sofort jeden Montag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr statt. Ziel der Sprechstunde ist es, dass jede Schwangere bestens informiert und auf ihre Geburt vorbereitet ist, so ein Klinikumssprecher. Zudem sollen Wartezeiten verkürzt werden. Die Kreißsaalsprechstunde richtet sich insbesondere an Schwangere mit geburtshilflichen Besonderheiten wie Beckenendlage, Risikoschwangerschaften oder dem Wunsch nach einer Spontangeburt, wenn bei der Geburt des ersten Kindes ein Kaiserschnitt erfolgte. In allen Fällen würden wichtigen Fragen zur Geburt besprochen, mögliche Risiken und Optionen erklärt und ein individuelles, sicheres Geburtskonzept entwickelt. Die Sprechstunde leitet Wiebke Duwe, leitende Ärztin der Geburtshilfe. Zur Sprechstunde ist eine vorherige telefonische Anmeldung im Kreißsaal erforderlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 09.12.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen