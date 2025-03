Stand: 13.03.2025 12:05 Uhr Stralsund: Schandfleck Rügendamm-Bahnhof wird saniert

Das Gebäude am Stralsunder Rügendamm-Bahnhof (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird seit November vergangenen Jahres saniert. 2020 erwarb Matthias Gabel, Geschäftsführer der Multibau Preetz GmbH, das Objekt. "Die Bausubstanz im Innenbereich ist so schlecht, dass nur die Außenmauern stehen bleiben konnten. Durch drei Brände und ein zerstörtes Dach ist in den vergangenen Jahren viel vergammelt", sagt Matthias Gabel dem NDR. Im Innenbereich entstehe nun quasi ein kompletter Neubau.

Quartier für Feriengäste und Dienstreisende

Künftig sollen im einstigen Bahnhofsgebäude 29 Ein- und Zweiraum-Apartments entstehen - mit Fahrstuhl, Speisesaal und kleiner Gastronomie. Die Multibau Preetz GmbH hat nach eigenen Angaben Erfahrung mit dem Umbau von denkmalgeschützten Gebäuden. Geschäftsführer Gabel sanierte mit seinem Team zum Beispiel die Stralsunder Stadtkoppel und die alte Schwesternschule zu einem Senioren- und Pflegeheim. In dem ehemaligen Bahnhofsgebäude sollen dann Kurzurlauber, Tagestouristen und auch Dienstreisende unterkommen können. Die Baukosten sollen sich auf rund vier Millionen Euro belaufen, so der Bauunternehmer. Wenn alles klappt soll das Apartmenthaus Mitte 2026 fertig sein.

