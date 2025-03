Stand: 27.03.2025 16:55 Uhr Stralsund: Neuer Seemannsklub auf der Volkswerft eröffnet

Seeleute aus aller Welt haben jetzt auch im Stralsunder Hafen (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Anlaufpunkt für ein soziales Miteinander. Dafür hat die Seemannsmission Sassnitz/Mukran auf dem Gelände der Volkswerft Stralsund einen Seemannsklub eröffnet. Vorher gab es dafür die Zustimmung aus der Hansestadt. Nun können sich Seeleute hier dienstags und donnerstags treffen, um z.B. Billard zu spielen, mit ihren Familien in der Heimat über das kostenfreie WLAN zu chaten oder einen Gesprächspartner für private oder berufliche Probleme zu finden, so Peter Leukroth vom Vorstand der ehrenamtlich betriebenen Seemannsmission Sassnitz/Mukran. Das Angebot für die Seeleute ist allerdings noch im Aufbau: "Auch wenn wir tolle Möbelspenden bekommen haben, gibt es noch viel zu tun. Besonders freut uns das Angebot einer Stralsunder Schule, die vor den Sommerferien den Treppenaufgang in der Seemannsmission verschönern will", so Leukroth.

