Stand: 11.03.2025 14:25 Uhr Stralsund: Mann schläft in Fotobox ein und wird festgenommen

Vom Tiefschlaf direkt ins Gefängnis: Die Bundespolizei hat in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) einen Mann festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Nach Angaben einer Sprecherin sind die Beamten auf den 55-Jährigen aufmerksam geworden, weil er in der Nacht von Montag zu Dienstag in einer Fotobox am Hauptbahnhof eingeschlafen war. Die Personenüberprüfung ergab, dass er unter anderem wegen versuchter Hehlerei und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden war. Zudem stand er 2020 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein vor Gericht und wurde zu einer Geldstrafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Beiden Aufforderungen des Gerichtes war der Mann aber nicht nachgekommen. Die Beamten haben ihn in Gewahrsam genommen und in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 11.03.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen