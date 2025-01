Stand: 22.01.2025 17:17 Uhr Stralsund: Kindergeburtstagsfeier läuft aus dem Ruder

Eine Kindergeburtstagsfeier ist am Dienstagabend in Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) aus dem Ruder gelaufen und musste von der Polizei aufgelöst werden. Die Beamten waren gegen 22 Uhr in die Arnold-Zweig Straße gerufen worden, weil laute Musik und Gespräche bis in den Treppenflur drangen, so die Polizei in Stralsund. Die Feiernden gaben an, dass es sich um einen Kindergeburtstag handele. Die Polizei verwarte sie daraufhin. Nach Mitternacht wurde die Polizei wieder gerufen, weil der Lärm erneut eskaliert war. Die Beamten entschieden daraufhin, die Feier aufzulösen. Insgesamt befanden sich rund 20 Personen in der Wohnung. Ob sich tatsächlich Kinder auf der Feier befanden, konnte die Polizei nicht sagen. Die letzten Gäste verließen gegen 1.45 Uhr die Wohnung. Gegen die Mieter wurde eine Anzeige wegen Ruhestörung aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 22.01.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen